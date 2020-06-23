Трамп пригрозил сажать на 10 лет за снос памятников

Президент США Дональд Трамп сообщил в твиттере, что разрешил органам государственной власти задерживать всех, кто разрушает памятники и другую федеральную собственность, и наказывать их за это лишением свободы на срок до 10 лет.

Я разрешил федеральному правительству арестовывать всех, кто занимается вандализмом и разрушает памятники, статуи и другую федеральную собственность в США, и лишать их свободы вплоть до десяти лет в соответствии с законом о сохранении мемориалов ветеранам и другими законами, касающимися этого вопроса

Трамп отметил, что это решение уже вступило в силу. По его словам, новые правила разрешено использовать задним числом.

В США и других странах на фоне протестов против расизма и полицейского насилия были снесены или подверглись вандализму памятники историческим деятелям эпохи Гражданской войны в США, а также монументы, связанные с рабством или колонизацией.