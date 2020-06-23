Стало известно о планах Трампа ввести санкции против России из-за Сирии

Президент США Дональд Трамп планировал ввести дополнительные санкции против России в 2018 году из-за событий в Сирии, заявил бывший советник президента по национальной безопасности Джон Болтон в своих мемуарах.

«В суматошные часы перед ударом по Сирии Трамп сначала согласился ввести еще санкции против России… Впоследствии, однако, он передумал», — отметил Болтон. По его словам, Трамп посчитал, что американская сторона дала понять свою позицию.

В апреле 2018 года вооруженные силы США, Великобритании и Франции выпустили по территории Сирии более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля».