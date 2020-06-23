Спасательница Малибу: Дженнифер Лопес опубликовала яркие фото в купальнике

Жизнь в Америке плавно возвращается на круги своя, вот и звезды возвращаются на пляжи. Вчера 50-летняя Дженнифер Лопес опубликовала в сторис фотографии, на которых она позирует в белом купальнике Guess. Певица дополнила пляжный образ серьгами, большими солнцезащитными очками и кольцом с бриллиантом от своего жениха Алекса Родригеса.

Летнее настроение, — лаконично подписала она фотографию

Исполнительница впервые стала лицом Guess еще в 2018-м, потом она снова снялась в рекламной кампании бренда весной этого года.

Алекс Родригес и Дженнифер Лопес

Всякий раз, когда я сотрудничаю с маркой, я всегда думаю о персонаже, которым я могу быть. Нам было очень весело снимать эту кампанию. В этот раз я была а-ля итальянская кинозвезда 60-х, была Мадонной из 80-х и Софи Лорен вместе взятыми. Перевоплощение — это всегда весело. Одежда и обстановка на съемках действительно получились классными,

— сказала Джей Ло.

Певица наслаждается летом вместе со своим женихом. На днях звезда и ее возлюбленный Алекс Родригес отпраздновали Международный день отца в кругу самых близких, отправившись на морскую прогулку. Дженнифер посвятила пост жениху, поблагодарив его за заботу и любовь, которую он дарит ей и детям.

Когда я смотрю на тебя и наших детей, моя душа поет! С праздником, дорогой! Мы очень тебя любим!

— написала Лопес.

Кроме того, певица поздравила с праздником бывшего мужа, отца своих детей (12-летних близнецов Эммы и Максимилиана) Марка Энтони и, конечно, своего отца Дэвида.