Обнаружили змею с инфракрасным зрением

Немецкие исследователи изучили древнюю ископаемую змею с инфракрасным зрением. Своим открытием поделились учёные из Научно-исследовательского института Сенкенберга.

Профессор Сенкенбергского института и музея природы во Франкфурте-на-Майне Кристер Смит совместно с коллегой из Аргентины исследовал раннюю эволюцию змей в карьере Месселя, который находится в Германии.

Эксперты обнаружили, что змея Palaeopython Fischer, которую назвали в честь экс-министра иностранных дел данного государства Йошки Фишера, принадлежит к другому роду. Представители Eoconstrictor могли видеть своё окружение в инфракрасном свете.

Полные скелеты змей очень редко встречаются в ископаемых местах по всему миру. В данном карьере нашли 4 вида змей, которые хорошо сохранились, все они сравнительно небольшие, их длина всего полметра. Хотя, по словам учёных, здесь были и другие виды, которые могли достигать 2-х метров.

Анализируя находку, исследователи определили, что змея с инфракрасным зрением относится к южноамериканским боа. Неврологические пути Мессельской змеи эксперты сравнивают с «ямочными органами» у недавно выявленных крупных удавов и питонов. Несмотря на то, что это были наземные животные, они, предположительно, могли лазать по деревьям.

По мнению специалистов, обнаруженная рептилия могла генерировать трехмерное тепловое изображение своего окружения, комбинируя видимый свет и инфракрасное излучение. Эта функция была главным помощником в обнаружении врагов либо укрытия.