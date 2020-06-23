Мартин Скорсезе станет продюсером фильма о знаменитом покеристе

Легендарный американский режиссер, сценарист и продюсер примет активное участие в создании фильма «Карточный счетчик».

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Скорсезе будет исполнительным продюсером картины. Мартин уже утвердил сценарий фильма, который написал Пол Шредер. Пол также станет режиссером ленты. Отметим, что Скорсезе и Шредер уже работали вместе – над картиной «Таксист», которая выиграла 18 различных премий.

Актерский состав фильма также звездный. Главную роль сыграет Оскар Айзек. Он известен своей работой в картине «Звёздные войны: Скайуокер. Восход». Его партнерами на площадке будут Тай Шеридан и Уиллем Дефо.

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«Карточный счетчик» – это фильм о покеристе, бывшем военном, по имени Уильям (его сыграет Оскар Айзек). Он вместе со своим другом Кирком отправится в Лас-Вегас, чтобы выиграть WSOP.

Из-за пандемии старт работы над фильмом пришлось отложить. Но съемочная группа уже начала подготовку к съемкам.