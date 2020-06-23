Классика кино Голливуда признана расизмом, но пока не запрещена

Британская платная телекомпания Sky добавила в список фильмов с «устаревшими взглядами» ряд классических картин, включая такие известные ленты, как «Книга джунглей», «Завтрак у Тиффани» и «Последний самурай».

В описании диснеевского мультфильма «Книга джунглей» присутствуют следующие строки : «В этом фильме присутствуют устаревшие взгляды, языковые и культурные описания, которые сегодня могут вызвать обиду».

Аналогичное предупреждение добавлено также к описанию переосмысления 2016 года классического фильма Джона Фавро.

Подобным образом помечены около 16 фильмов в библиотеке Sky Cinema, в том числе анимационный фильм Диснея 1941 года «Джамбо», «Шары ярости» с Кристофером Уокеном, «Торговые места» с Эдди Мерфи, научно-фантастический фильм «Иностранцы», оригинальный анимационный фильм «Аладдин», классический фильм 1939 года «Унесенные ветром»; «Лоуренс Аравийский» Питера О’Тула; «Солдаты неудачи» Бена Стиллера; «Джазовый певец» 1927 года, «Одинокий рейнджер» Диснея и «Флэш Гордон» 1980-х годов.

http://mignews.com/news/movie/world/220620_83700_23551.html