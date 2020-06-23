Китай завершил формирование своей навигационной системы

Спутник, запуск которого провел Китай утром во вторник, успешно вышел на заданную орбиту — об этом сообщила Национальная корпорация аэрокосмической науки КНР, которая курировала проект. Таким образом, Поднебесная завершила формирование собственной навигационной системы Beidou.

Указывается, что Beidou функционирует по тем же принципам. что российская ГЛОНАСС, американская GPS или европейская Galileo. Это означает, что конкуренция на рынке навигационных услуг еще больше обострится.