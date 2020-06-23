Google вводит тотальный контроль за картинками в Интернет

Фотографии не всегда выглядят так, как они выглядят, и Google пытается упростить для людей распознавание поддельных или манипулятивных фотографий в интернете.

Новые ярлыки будут прикреплены к соответствующим веб-страницам с фотографиями и видео, которые появляются в поисковой выдаче.

Google уже наглядно продемонстрировал, как работает их система контроля по проверке фактов на примере широко распространившегося фотомонтажа — на изображениях были акулы, якобы плавающие на улицах Хьюстона после урагана 2017 года.

Компания уже заявила, что, начиная с понедельника, информация о проверке фактов в Google Images будет распространяться по всему миру. Главная цель нововведения — помочь людям лучше ориентироваться в потоке информации и делать более обоснованные суждения о том, что они видят в Интернете.

Новые метки будут основаны на базе данных ClaimReview, созданной независимыми контролерами фактов.

Теперь, когда вы выполняете поиск в Google Images, вы можете увидеть ярлык «Проверка фактов» под результатами эскизов. Когда вы нажмете один из этих результатов, чтобы просмотреть изображение в большем формате, вы увидите сводку проверки фактов. Она отображается на соответствующей веб-странице.

Особо в компании отметили, что новые ярлыки не повлияют на рейтинг в поисковых системах.