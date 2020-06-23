Бывший возлюбленный Элизабет Херли и отец ее сына покончил с собой

Бывший возлюбленный актрисы Элизабет Херли и отец ее сына Дэмиана Стив Бинг покончил с собой. Ему было 55 лет. По сообщениям западных СМИ, он выпрыгнул из окна своих апартаментов на 27-м этаже в доме в Лос-Анджелесе.

По слухам, Бинг впал в сильную депрессию из-за отсутствия социальных контактов во время изоляции.

Карьера Стива Бинга в киноиндустрии началась, когда он в возрасте 18 лет бросил Стэнфордский университет, получив наследство в 600 миллионов долларов от своего деда, бизнесмена в сфере недвижимости: Стив начал писать сценарии и продюсировать голливудские фильмы. С актрисой Элизабет Херли он познакомился в 2000 году, но в 2001 году они расстались. После расставания актриса сказала продюсеру, что ждет от него ребенка. Свое отцовство он не признавал, но ДНК-тест, который он сделал, подтвердил, что Дэмиан — его сын.

Помимо Дэмиана, у Бинга также есть дочь Кира от теннисистки Лизы Бондер. Год назад разгорелся скандал после того, как отец Стива Питер Бинг исключил из многомиллионного наследства своих внуков. Он аргументировал это тем, что они были рождены вне брака, а потому не могут претендовать на деньги семьи, которая входила в список 400 богатейших семей США по версии Forbes. Суд дети Стива выиграли.

На смерть бывшего возлюбленного 55-летняя Херли пока не отреагировала. Вчера она лишь опубликовала откровенный кадр в своем инстаграме. Дэмиан также пока хранит молчание в соцсетях.

Кончину продюсера уже прокомментировал бывший президент США Билл Клинтон, который был его другом.

Я очень любил Стива Бинга. У него было большое сердце, и он был готов сделать все, что в его силах, для людей и для дела, в которое он верил. Я буду скучать по нему и его энтузиазму больше, чем могу выразить словами, и надеюсь, что он наконец обрел покой,

— сказал он.

Билл Клинтон и Стив Бинг