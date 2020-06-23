Биржевой регулятор Китая призвал готовиться к отключению от мировой долларовой системы

Власти Китая должны подготовиться к возможному отключению от глобальной системы долларовых расчетов в случае санкций Вашингтона. Об этом заявил заместитель председателя Комитета по контролю над ценными бумагами КНР Фан Синхай.

Речь идет о долларовых расчетах Китая при использовании Межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и Системы межбанковских электронных клиринговых расчетов CHIPS. «Мы должны подготовиться [к отключению] заранее, по-настоящему, а не только психологически», — сказал Фан Синхай, добавив зависимость от систем долларовых расчетах делает Китай уязвимым для потенциальных санкций Вашингтона.

Фан Синхай также отметил, что в будущем существует вероятность обесценивания американской валюты, что также может негативно повлиять на Китай, так как КНР располагает порядка 2 трлн долларов США в виде нефинансовых инвестиций за рубежом. «Интернационализация юаня — это то, что должно было бы компенсировать внешнее финансовое давление», — добавил он.

«Если бы наши зарубежные активы были в юанях, тогда и не было бы таких опасений [из-за девальвации доллара]», — подчеркнул Фан Синхай.

17 июня президент США Дональд Трамп подписал принятый ранее обеими палатами Конгресса законопроект, позволяющий вводить санкции в отношении китайских должностных лиц, которые, по американским данным, притесняют уйгуров и другие группы мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. В связи с этим Пекин выразил Вашингтону протест, назвав действия США грубым вмешательством во внутренние дела Китая.