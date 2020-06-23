Астрономы обнаружили самый молодой горячий юпитер

Астрономы обнаружили самый молодой горячий юпитер из известных на сегодняшний день. Как сообщается в статье в The Astronomical Journal, его возраст составляет не более 17 миллионов лет. Экзопланета совершает один оборот вокруг материнской звезды всего за 7 дней, поэтому исследователи с ее помощью планируют объяснить, как газовые гиганты оказываются столь близко к своим светилам.

Горячие юпитеры — это очень крупные небесные тела, которые состоят преимущественно из газов и имеют массу от 0,1 до 13 масс Юпитера. В отличие от планет-гигантов Солнечной системы, горячие юпитеры находятся очень близко к своим светилам, из-за чего их поверхность разогрета до крайне высоких температур. При этом как именно горячие юпитеры попадают на столь тесные орбиты, астрономам до сих пор не до конца ясно.

Чтобы ответить на этот вопрос, Аарон Риззуто (Aaron C. Rizzuto) из Техасского университета в Остине и его коллеги проанализировали данные, полученные телескопом TESS в ходе наблюдения OB-ассоциации Скорпиона — Центавра. В частности, внимание исследователей привлекла звезда HIP 67522, расположенная в 480 световых годах от Земли. Анализ кривой ее блеска показал периодические падения яркости, которые могут появляться при прохождении планеты по диску светила. Однако молодые звезды, к которым относится HIP 67522, как правило, покрыты темными пятнами, похожими на те, что мы видим на Солнце. Когда небесное тело вращается вокруг своей оси, эти пятна могут создавать сигнал, похожий на сигнал, возникающий при транзите планеты. Поэтому, чтобы исключить возможность ошибки, исследователи дополнительно использовали данные инфракрасной обсерватории «Спитцер».

Выяснилось, что вокруг HIP 67522 вращается планета, получившая название HIP 67522 b, с радиусом около 10 земных. Так как возраст материнской звезды известен (он составляет 17 миллионов лет), это позволяет утверждать, что горячий юпитер, по всей видимости, всего на несколько миллионов лет моложе. Это самый молодой горячий юпитер из известных на сегодняшний день. Возраст большинства представителей этого класса экзопланет, как правило, составляет больше миллиарда лет.

Астрономы надеются, что открытие поможет выбрать наиболее предпочтительный сценарий образования таких газовых гигантов. Сегодня предполагается, что горячие юпитеры изначально рождаются вдали от материнской звезды, за границей снеговой линии — зоны, где вещество может существовать в виде льда. Там планеты формируют твердое ядро, вокруг которого впоследствии образуется газовая оболочка, а после мигрируют ближе к светилу. Однако взгляды на то, когда это происходит, разнятся: в то время как одни ученые считают, что горячие юпитеры переходят на более тесные орбиты еще до рассеивания протопланетного диска за счет гравитационных взаимодействий с газом и пылью, другие утверждают, что они мигрируют позже, когда в диске уже сформировались другие планеты, которые своей гравитацией выталкивают их ближе к звезде.

Существование столь молодого газового гиганта на тесной орбите вокруг светила может быть аргументов в пользу первой гипотезы. Однако, чтобы делать окончательные выводы, необходимо найти другие похожие объекты.