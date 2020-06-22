Врачи рассказали, у кого больше всего шансов дожить до 100 лет

Масштабное исследования показало, что наследственность лишь на четверть отвечает за долголетие.
Американские ученые выяснили, где выше всего вероятность встретить столетнего жителя и от чего это зависит. Среди основных причин долголетия – не только «хорошие гены», но и социальный статус, а также уровень развития базовой инфраструктуры для комфортной жизни: доступ к медицинским услугам и продуктовым магазинам, пишет liga.
Авторы публикации собрали данные о месте и условиях жизни, уровне образования, семейном положении, поле, расе и других факторах 144 665 людей из этого штата, которые умерли в возрасте 75 лет и старше с 2011 по 2015 год.
Проанализировав массив информации, ученые сделали вывод: люди, которые живут в местах, где удобно много ежедневно гулять и в общинах с населением из людей разного возраста, «с большей вероятностью доживут до своего 100-летия».
Дополнительный анализ показал, что географические места, где высока вероятность достижения столетнего возраста, расположены в городских районах и небольших городах с более высоким социально-экономическим статусом. Авторы отметили, что белые больше соотносятся с жизнью до 100 лет, чем жители региона с другим цветом кожи. Исследователи также обнаружили, что женщины чаще достигают этого возраста.
Наследственные факторы, уточнили исследователи, объясняют лишь 20–35% от шансов человека достичь возраста в 100 лет.
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