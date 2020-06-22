Врачи рассказали, у кого больше всего шансов дожить до 100 лет

Масштабное исследования показало, что наследственность лишь на четверть отвечает за долголетие.

Американские ученые выяснили, где выше всего вероятность встретить столетнего жителя и от чего это зависит. Среди основных причин долголетия – не только «хорошие гены», но и социальный статус, а также уровень развития базовой инфраструктуры для комфортной жизни: доступ к медицинским услугам и продуктовым магазинам, пишет liga.

Авторы публикации собрали данные о месте и условиях жизни, уровне образования, семейном положении, поле, расе и других факторах 144 665 людей из этого штата, которые умерли в возрасте 75 лет и старше с 2011 по 2015 год.

Проанализировав массив информации, ученые сделали вывод: люди, которые живут в местах, где удобно много ежедневно гулять и в общинах с населением из людей разного возраста, «с большей вероятностью доживут до своего 100-летия».



