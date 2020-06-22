В Нью-Йорке уберут памятник Теодору Рузвельту

Памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту в Нью-Йорке уберут. Об этом сообщает The New York Times.

Бронзовая статуя Теодора Рузвельта верхом на лошади и в окружении коренных жителей Америки и африканцев находится у входа в Американский музей естественной истории. Решение демонтировать монумент предложили в музее и поддержали власти города. «Это правильное решение и подходящее время, чтобы убрать эту проблемную статую», — заявил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Как отмечает издание, для многих памятник стал символом наследия колониализма и расовой дискриминации. Директор музея Эллен Футтер объяснила, что решение о его сносе было принято из-за иерархической композиции монумента. При этом она подчеркнула, что личность самого Рузвельта тут ни при чем.