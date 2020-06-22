В гараже единственного чернокожего гонщика NASCAR нашли висельную петлю

Гоночная ассоциация заявила, что приложит все усилия, чтобы найти ответственных, и пообещала исключить их из спорта
Популярная американская гоночная ассоциация NASCAR расследует «гнусное деяние», после того как в гараже команды единственного чернокожего гонщика высшего уровня Буббы Уоллеса была найдена петля для повешения.
Уоллес заявил, что он был «невероятно опечален».
«[Этот акт является] болезненным напоминанием о том, какой большой путь нам еще предстоит пройти как обществу и насколько настойчивыми мы должны быть в борьбе с расизмом», – добавил он.
Он подчеркнул необходимость выступать в защиту сообщества, где будут приветствовать всех. По его словам, «неблаговидные деяния тех, кто хочет распространять ненависть, не устрашат» всех причастных к автомобильному спорту.
Уоллес заручился широкой поддержкой других водителей, когда две недели назад выступил за запрет флагов Конфедерации на гонках NASCAR.
NASCAR заявила, что сделает все, что в ее силах, чтобы установить ответственных за появление петли и «исключить их из нашего спорта».
Инцидент произошел на гоночной трассе в Талладеге, штат Алабама, где в воскресенье должны были состояться гонки, которые были отложены из-за дождя.
В субботу и воскресенье демонстранты с флагами Конфедерации ездили на легковых и грузовых машинах по дорогам в районе трассы.
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