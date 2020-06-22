В гараже единственного чернокожего гонщика NASCAR нашли висельную петлю

Популярная американская гоночная ассоциация NASCAR расследует «гнусное деяние», после того как в гараже команды единственного чернокожего гонщика высшего уровня Буббы Уоллеса была найдена петля для повешения.

Уоллес заявил, что он был «невероятно опечален».

«[Этот акт является] болезненным напоминанием о том, какой большой путь нам еще предстоит пройти как обществу и насколько настойчивыми мы должны быть в борьбе с расизмом», – добавил он.

Он подчеркнул необходимость выступать в защиту сообщества, где будут приветствовать всех. По его словам, «неблаговидные деяния тех, кто хочет распространять ненависть, не устрашат» всех причастных к автомобильному спорту.

Уоллес заручился широкой поддержкой других водителей, когда две недели назад выступил за запрет флагов Конфедерации на гонках NASCAR.

NASCAR заявила, что сделает все, что в ее силах, чтобы установить ответственных за появление петли и «исключить их из нашего спорта».

Инцидент произошел на гоночной трассе в Талладеге, штат Алабама, где в воскресенье должны были состояться гонки, которые были отложены из-за дождя.

В субботу и воскресенье демонстранты с флагами Конфедерации ездили на легковых и грузовых машинах по дорогам в районе трассы.