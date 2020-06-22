В День отца Тайка Вайтити показал, как нужно нянчить малыша Йоду

1 июня в Америке отмечают День отца. В честь праздника режиссер Тайка Вайтити, снявший финальную серию первого сезона «Мандалорца», выложил фотографию с куклой малыша Йоды. «Счастливого Дня отца. Люблю своих детей», говорится в подписи.

Стоит отметить, что у Тайки Вайтити есть две дочери восьми и пяти лет. Фотографиями с ними режиссер в соцсетях делиться не стал.

В январе 2020 года шоураннер сериала Джон Фавро выкладывал снимок с другим родственником малыша Йоды — создателем «Звездных войн» Джорджем Лукасом. Из-за этого фото режиссера прозвали «гордым дедушкой». Так что пусть настоящего имени малыша Йоды нам так и не раскрыли, зато мы точно знаем, кто его отец и дед.