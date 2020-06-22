Ученые назвали неожиданную причину недосыпа

Недостаточное употребление воды «крадет» два часа сна. Если организм обезвожен, выспаться не получится, пришли к выводу ученые из США и Китае, пишет Newsyou.info.

Они провели два исследования с участием 9559 и 11903 человек, изучили аналитические параметры мочи и оценки самих испытуемых о качестве ночного отдыха. Оказалось, что показателями плохой гидратации являются высокие значения плотности мочи и содержание физиологического раствора. Обезвоженный организм защищает себя, вырабатывая вазопрессин, чтобы не терять жидкости, а это и влияет на раннее пробуждение, поясняют ученые.

Они также добавляют, что у недосыпа могут быть и другие причины, например, пищеварение, которое не работает должным образом, и эмоциональный стресс.

Ранее британские эксперты определили, что человек должен спать в сутки примерно 9 часов и 10 минут, чтобы восстановить силы и хорошо выглядеть. При это ложиться спать лучше в 21:45 минут, а просыпаться около семи утра.