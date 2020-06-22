Рубль впал в ступор после снижения ставки ЦБ

Самое резкое с 2015 года смягчение денежной политики ЦБ не произвело впечатления на российский валютный рынок.Банк России по итогам заседания в пятницу снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,5%, срезав разом один процентный пункт. Рубль потерял 10 копеек против доллара в первые минуты после решения, затем укрепился на 50 копеек, после чего сдал весь рост.

На 17.52 мск доллар на МосБирже торгуется по 69,49 рубля — на таком же уровне, как в 13.30 мск, когда центробанк опубликовал релиз.

Относительно закрытия торгов в четверг рубль прибавляет 0,49% к доллару и 0,77% к евро. Европейская валюта торгуется на отметке 77,67 рубля.

Решение ЦБ выглядит «форс-мажорным» и «должно отражать экстраординарно плохие новости», говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Но статистика Росстата ничего подобного не показывает, а объяснения, которые дает регулятор, оставляют вопросы, отмечает она: ЦБ подчеркивает угрозу замедления инфляции, но свой прогноз при этом не меняет (3,8-4,8%). Без изменений остался и прогноз падения ВВП (на 4-6%).

В релизе ЦБ заявил о возможности дальнейшего снижения ставки, которое Эльвира Набиуллина подчеркнула брошью в форме «голубя», символизирующего «мягкую» денежную политику на банковском сленге.

«Они не видят риск инфляции, вызванный ослаблением курса рубля», — констатирует портфельный управляющий УК «Райффайзен Капитал» Станислав Токуда. Это означает, что даже при возможном росте курса доллара до максимальных уровней марта, ЦБ вряд ли будет ужесточать политику, делает вывод он.

До конца года ключевая ставка может опуститься до 3,5%, прогнозирует экономист Bank of America Владимир Осаковский. Дешевые деньги нужны федеральному бюджету, и ЦБ вынужден это учитывать, говорит экономист Райффайзенбанка Станислав Мурашов. В мае нефтегазовые доходы казны рухнули на 70%, а общие — на 43%. Чтобы покрыть дефицит, Минфин с начала года занял на рынке 715 млрд рублей и намерен привлечь еще 1,5 триллиона, рассчитывая платить как можно меньшую процентную ставку.

Краткосрочно смягчение политики ЦБ — это позитив для рубля, говорит главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко. Ставки гособлигаций пойдут вниз, а цены — вверх, что может вызвать «активный спрос от нерезидентов».

Музыку на рынке госдолга заказывает ЦБ, но когда она прекратит играть, иностранные инвесторы, вложившие 50 млрд долларов в рублевые госбумаги, могут засобираться на выход.

Реальная ставка ЦБ сейчас всего 1,5% — на столько стоимость займов превышает инфляцию. «Это запас, который остался. Потом ОФЗ перестанут быть актуальными для нерезидентов», — говорит Луцко.