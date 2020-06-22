Псевдопатриотам дали приказ «топить Порошенко», а Путин готовится к войне

Для ваты вовсю раскручивают Шария. Методы простые, ФСБ-шные, типа языкового вопроса — много хайпа плюс раскол общества, вин-вин. Дополнительно языковой вопрос начинает активно педалиться через других персонажей и ЛОМов. Срачи на весь фейсбук, украиноязычные проукраинские и русскоязычные проукраинские пиздят друг друга (хотя пиздить надо тех, кто вбрасывает).

Для патриотов раскручивают Стерненко. Малоизвестного и весьма контроверсийного одесского активиста вдруг называют «політиком загальнонаціонального масштабу», дело за обычную уголовку ведёт аж генпрокуратура. Следствие ведётся так, чтобы вызывать побольше возмущений своим непрофессионализмом и очевидной политической заказушностью. Короче «Надя-2», только застенки не путинские, а зеленские. В итоге получаем классическую вилку:

— Патриоты, которые искренне поддерживают Стерненко, потому что он «свой» — дискредитируются, потому что поддерживают «убийцу» и «мутного» типа;

— Патриоты, которые не поддерживают Стерненко, потому что он «мутный» — дискредитируются, потому что выглядит так, словно они «кинули своего»;

Патриотическое сообщество расколото, взаимные оскорбления, обвинения и т.п. Все дробятся на мелкие группы и не доверяют друг другу.

Внезапно день в день расконсервировались Ярош и Семенченко. Ярош реализует повестку раздробления (создаёт ещё одну группу патриотов с блекджеком и наколками), а Семенченко продолжает воевать с Порошенко (ну не с Зеленским же ему воевать), чтобы не дай бог откалывающиеся от Голоса и Зеленского избиратели не пошли к Порошенко, который что-то слишком быстро восстанавливает рейтинг. И которого поэтому надо срочно посадить, чтобы не мешал пилить патриотов на группы.

И наконец в день празднования начала войны выходит Хуйло, вслух напоминающее, что ничего не закончено и Россия всегда готова забрать «исконно-русские» земли. И она-то не раздроблена, в отличие от патриотов Украины. И армию у неё не сокращают на четверть. И на фоне упавших нефти и газа укреплять величие нечем, кроме захвата новых земель. Напомню, что запад занят эпидемией и упавшей экономикой, США трясёт от протестов и грядущих выборов, им не до Украины. У которой, благодаря ковидиантам у руля, дыра в экономике достигла неимоверного размера и начинает притягивать объекты из космоса. И больше всего она притягивает голодного Путина. Бабченко считает, что на осень Украине нужно готовиться не к местным выборам, а к войне. Я считаю, что сначала будет торг — Путин предложит Зеленскому капитулировать мирно. Война будет, если Зеленский откажется, что маловероятно. Тем более, что коллективный Запад тоже облегчённо вздохнёт, если всё решится мирно, без «постреливаний». Возможно будет отсрочка, если первой Путин попытается съесть Беларусь. И если удачно съест — на время успокоится.

https://ibigdan.livejournal.com/25214041.html