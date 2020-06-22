Появились новые фото шпионской фантастической ленты Нолана Тенет

Сюжет фантастического фильма пока неизвестен. Главные роли в нем сыграют Джон Дэвид Вашингтон, Кеннета Бран и Роберт Паттинсон.

В сети появились кадры из фантастического шпионского фильма режиссера Кристофера Нолана — Тенет. Фото появились на портале Entertainment Weekly.

Сюжет картины до сих пор не раскрыт. Известно, что шпиона в ленте сыграет Роберт Паттинсон. Главная роль героя под именем Протагонист досталась Джон Дэвид Вашингтон.

В противовес ему выступит русский олигарх, имеющий проблемы с женой. Их сыграют Кеннет Бран и Элизабет Дебики соответственно.

Известно, что герои будут перемещаться во времени при помощи некой инверсии. Премьера ленты запланирована на июль 2020 года.