Обратная сторона славы Маколея Калкина: Почему звезда фильма «Один дома» пытался покончить с собой

В начале 1990-х гг., когда на экраны вышел один из самых популярных рождественских фильмов «Один дома», на 10-летнего Маколея Калкина обрушилась мировая слава. Тогда его называли самым любимым ребенком планеты, очаровавшим все страны и континенты. Однако впереди юного актера ожидало падение, которое было еще более стремительным, чем взлет. В этом году Калкину исполнится 40 лет, и он мог бы сказать, что успел за это время прожить как минимум две жизни. Очутившись однажды на самом дне, он пытался покончить с собой, но после этого смог начать все с нуля…

Маколей Калкин с родителями и братом | Фото: biography-life.ru

Шансов выбрать другой путь у него не было с рождения: его отец, Кристофер Корнелиус Калкин, в молодости выступал на Бродвее, но его актерская карьера не сложилась. Свои нереализованные амбиции он направил на детей, которых у него было семеро. Третий ребенок Маколей Карсон Калкин получил имя в честь британского политика Томаса Маколея и американского генерала Кристофера Карсона. С самого детства на него возлагали большие надежды, и мальчик оправдал их в полной мере.

Один из самых юных и самых успешных актеров Голливуда | Фото: kino-teatr.ru

С 4-х лет Маколей Калкин занимался хореографией и актерским мастерством в театральной студии, в этом же возрасте он дебютировал на сцене театра. Позже он рассказывал, что в те времена сцена казалась ему такой огромной, что он боялся остаться на ней незамеченным, поэтому произносил свои реплики громче всех, чтобы обратить на себя внимание. Обаятельный маленький актер полюбился публике, и его задаривали цветами и мягкими игрушками.

Один из самых юных и самых успешных актеров Голливуда | Фото: aif.ru

В 5 лет Маколей начал сниматься в кино, а в 6 – в рекламных роликах. В 9 лет он снялся у Джона Хьюза в фильме «Дядюшка Бак», и когда через год началась работа над проектом «Один дома», Хьюз, выступавший там в качестве сценариста и продюсера, посоветовал режиссеру Крису Коламбусу взять Калкина на главную роль. В кастинге участвовало несколько сотен детей, но Маколею удалось обойти всех конкурентов.

Маколей Калкин и его брат Киран, 1992 | Фото: aif.ru

Режиссер сомневался в своем выборе только по одной причине: отец мальчика оказался чересчур напористым и настаивал на том, что в этот фильм нужно взять и других его детей. В итоге младший брат Маколея Киран Калкин, который выходил на театральные подмостки с 2-х лет, сыграл в фильме «Один дома» брата главного героя.

Маколей Калкин в фильме *Один дома*, 1990 | Фото: 24smi.org

Кадр из фильма *Один дома*, 1990 | Фото: kino-teatr.ru

Фильм вышел в прокат в конце 1990 г. и имел колоссальный успех во всем мире. При бюджете в 18 млн кассовые сборы составили почти 500 млн, и «Один дома» оказался в тройке лидеров в рейтинге самых кассовых проектов. Люди целыми семьями ходили в кинотеатры по несколько раз, чтобы еще раз от души посмеяться над приключениями обаятельного и непосредственного юного героя. Маколей Калкин стал обладателем нескольких наград как лучший комедийный актер, был удостоен звания «Ребенок года» и попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокооплачиваемый юный актер Голливуда. На него посыпались предложения о новых ролях, а решение о его участии в съемках принимал отец, требовавший невероятные для возраста сына гонорары.

Маколей Калкин в фильмах *Один дома*, 1990, и *Один дома-2*, 1992 | Фото: kino-teatr.ru

Вторая часть проекта «Один дома-2: Потерявшийся в Нью-Йорке», которая вышла в 1992 г., тоже имела большой успех. В театре билеты на спектакли с участием Маколея Калкина резко выросли в цене, их разметали на несколько месяцев вперед. А Кристофер Калкин из папы мальчика превратился в его менеджера. Семейный бизнес пошел в гору. Отец вел переговоры с продюсерами и занимался всеми финансовыми делами сына, уделяя размерам гонораров куда больше внимания, чем уровню сценариев.

Кадр из фильма *Богатенький Ричи*, 1994 | Фото: 24smi.org

Американский актер Маколей Калкин | Фото: kino-teatr.ru

Чем выше были гонорары юного актера, получавшего в середине 1990-х гг. по 8 млн долларов за роль, тем хуже продвигалась его кинокарьера. Его несколько раз выдвигали на антипремию «Золотая малина», которую вручали за самые сомнительные достижения в искусстве. Отец тем временем активно пытался превратить в кинозвезд и своих младших детей, выдвигая при подписании контрактов с Маколеем Калкиным одним из главных условий участие в сьемках его брата и сестры. В прессе называли это атакой клана Калкиных на Голливуд, и вскоре продюсеры попросту не захотели с ними связываться, решив, что возраставшие с каждым днем запросы не оправдывают полученных результатов.

Один из самых юных и самых успешных актеров Голливуда | Фото: kino-teatr.ru

В 10 лет Маколей Калкин стал звездой мирового масштаба, а в 15 пережил закат своей славы. В это же время его родители развелись. Мать заявила, что ее супруг сломал судьбы детям, лишив их нормального детства, и настаивала на том, чтобы сын больше никогда не снимался в кино, у отца было прямо противоположное мнение. О нем Маколей позже говорил: «Мой отец был властным. Держал все под контролем. Он всегда был таким, даже до моего успеха. Он хотел убедиться, что я знаю свое место… В детстве у меня не было шанса побыть ребенком. Я отправился на пенсию в 14 лет». Судебная тяжба за право опеки над детьми растянулась на несколько лет. Матери мальчика это стоило психического здоровья.

Маколей Калкин и Мила Кунис, 2009 | Фото: aif.ru

Во второй половине 1990-х гг. Маколей Калкин перестал сниматься в кино, а его имя мелькало в прессе только в связи с очередным скандалом. К 20 годам за вчерашним кумиром закрепилась слава дебошира и пьяницы, а вскоре начали говорить и о его пристрастии к запрещенным препаратам. В личной жизни актера тоже началась полоса неудач: еще в 17 лет он решил жениться на актрисе Рэйчел Майнер, но спустя 2 года брак распался – оба были слишком юными и не готовыми к семейной жизни. Отношения с актрисой Милой Кунис продлились 8 лет, но распались из-за пагубных привычек Маколея Калкина.

Актер пробовал свои силы и в качестве музыканта | Фото: ivona.bigmir.net

Внешность актера так изменилась, что в нем уже никто не узнавал звезду фильма *Один дома* | Фото: peopletalk.ru

В 2008 г. в результате несчастного случая оборвалась жизнь его сестры Дакоты – ее сбила машина. Актер впал в депрессию, которая только усилилась после расставания с Милой Кунис в 2011 г. В следующем году Маколей Калкин предпринял попытку покончить с собой. К счастью, рядом с ним оказались люди, успевшие вовремя вызвать врача.

Внешность актера так изменилась, что в нем уже никто не узнавал звезду фильма *Один дома* | Фото: filmpro.ru

Маколей Калкин в 2018 г. | Фото: aif.ru

Слухи о том, что Маколей Калкин ушел из жизни, появлялись в прессе не раз – в последние годы он не снимался в кино, а когда появлялся на публике, шокировал окружающих своим внешним видом. Все, кто с ним общался, считали, что ему осталось недолго. Его творческие начинания не имели успехов: созданную им музыкальную группу освистали в первом же турне, заставив уйти со сцены после 15 минут выступления. Попытки вернуться в кино не были удачными. На возвращение Маколея Калкина уже никто не рассчитывал, но тут он снова всех удивил.

Американский актер Маколей Калкин | Фото: film.ru

Маколей Калкин со своей девушкой Брендой | Фото: ru.hellomagazine.com, oxvo.ru

Опустившись на самое дно, актер взял себя в руки и смог вернуться к нормальной жизни. В 2017 г. он снялся в нескольких сериалах, через год запустил собственное шоу. В его личной жизни тоже произошли счастливые перемены – уже 3 года он встречается с актрисой Брендой Сонг и признается в том, что задумывается о детях и семейной жизни. Позитивные перемены произошли и в его внешности – сейчас никто не скажет, что он выглядит нездорово. Он вновь строит планы на будущее, дает интервью и ведет переговоры с продюсерами. Остается надеяться, что Маколей Калкин больше никогда не окажется на краю пропасти и сможет вернуться на экраны!

Актер в наши дни | Фото: the-flow.ru

Американский актер Маколей Калкин | Фото: bigpicture.ru

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/210620/46769/