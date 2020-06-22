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Леонардо ДиКаприо устроил вечеринку на суперяхте без масок

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо довольно оригинально поздравил девушку Камилу Морроне с 23-летием.

Так, 45-летняя звезда, которая впервые за 15 лет был на «Оскаре» с любимым, устроил для нее роскошную вечеринку на 43-меторвій суперяхті, куда пригласил некоторых знаменитых друзей, среди которых были замечены сноубордист Шон Уайт, актеры Кевин Коннолли и Лукас Хааса, а также актриса Нина Добрев.

Как сообщается в издании Page Six, которое и опубликовало снимки пары, празднование проходило в стиле вестерн и все приглашенные гости должны были прийти в ковбойских шляпах.

Примечательно, что вечеринка состоялась в условиях карантина, однако только Ди Каприо был одним из немногих участников вечеринки, кто был в защитной маске.

22 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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