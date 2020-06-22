Болтон рассказал о стратегии Трампа по Китаю и России — «ее просто нет»

Советник по нацбезопасности Дональда Трампа заявил, что у президента США нет долгосрочной стратегии отношений с Россией и Китаем.
Кроме того, по словам Джона Болтона, переговоры Трампа с КНДР настолько провалились, что Северная Корея взорвала совместный с Сеулом центр межкорейской связи. При этом Пхеньян продолжил работать над ядерной и ракетной программой.
Также за три года американскому лидеру не удалось сдержать Иран, пишет The Telegraph.
Болтон упрекнул Трампа в некомпетентности и неумении различать национальные и собственные интересы. По его мнению, президент решает государственные вопросы, как будто это его «семейной бизнес», и может с легкостью на следующий день изменить решение.
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