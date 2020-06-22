Американские ученые научились готовить моментальное мороженое с помощью СО2

Два изобретателя из Корнелльского университета обнаружили, что углекислый газ под давлением мгновенно превращает кремообразную массу в лед – то есть создает настоящее мороженое. Авторы изобретения говорят, что новый процесс может заменить энергозатратную цепь поставок по доставке мороженого в магазины по всему миру.



Идея исследователей заключается в том, чтобы мороженое можно было готовить в самом конце цепочки во избежание дорогостоящих издержек. Пять лет назад Сайед Ризви, профессор технологии пищевой промышленности в Корнелле и студент Майкл Э. Вагнер разработали систему, в которой используется углекислый газ под давлением. То, что у них получилось, по сути является газированным мороженым. Здесь работает эффект Джоуля-Томсона – когда жидкость переходит из состояния высокого давления в низкое, она может провоцировать при определенных условиях охлаждающий эффект. Вот почему фреон и углекислый газ так распространены в холодильной технике.

На типичном заводе будущее мороженое пропускают через теплообменник. Его можно представить как огромную трубу, окруженную трубами поменьше. Они наполнены химикатами вроде аммиака, чтобы большая труба подверглась заморозке, однако вредные вещества никогда не соприкасаются с пищевыми. По мере продвижения кремовой смеси она моментально охлаждается и образует кристаллы льда. В конце лезвия срезают затвердевшее мороженое.

В методе Ризви всю работу делает углекислый газ под давлением. Поскольку переход от высокого давления к низкому создает вакуумный эффект, углекислый газ проходит через сопло, которое втягивает жидкую смесь будущего мороженого. Там сжатый газ охлаждает мороженое примерно до минус 70 градусов по Цельсию. Наконец, оно проталкивается через форсунку в чашу – и все это происходит очень быстро. Мороженое по такому рецепту не только изготавливается быстрее и экологичнее, но и весьма недурно на вкус. Углекислый газ имеет еще одно достоинство: вкус мороженого усиливается от той характерной щекотки на языке, которая обычно ассоциируется с газировкой.