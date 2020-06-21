Ученые выяснили, что на самом деле умирать не страшно

Самое ужасное, что может случиться с нами, — смерть.

Ученый Курт Грэй подвел итоги исследования, которое заняло 31 год. Его результаты опубликовали в издании NYMag. Исследование проводилось на базе Университета Северной Калифорнии. Специалисты спрашивали приговоренных к смертной казни и неизлечимо больных пациентов, что они думают о своей грядущей смерти. Оказалось, что чем ближе человек подходит к финальной черте, тем меньше он об этом беспокоится.

Одной из частей исследования был анализ постов в блогах неизлечимо больных пациентов с атеросклерозом и раком. Грэй сравнивал эти посты с текстами здоровых людей, которые представляли, что бы с ними случилось, если бы они были смертельно больны.

Оказалось, что неизлечимо больные пациенты используют более позитивные слова, чем люди, которые на самом деле здоровы. Например, один из пациентов написал: «Может быть, у меня осталось всего пара недель на Земле, и я проведу их с людьми, которых люблю, и буду делать то, по чему соскучился. Спасибо вам всем. Все, что я хочу сказать, что, несмотря на мою болезнь, я наслаждаюсь жизнью больше чем когда-либо».

Другой участник исследования написал: «Мои самые счастливые времена прошли с Сеф, моей мамой и моими питомцами. Я был так рад, когда моя мама и животные переехали ко мне. Это самое важное для меня сейчас — быть вместе с любимыми».

Кроме того, пациенты, которые оказываются близко к смерти, чаще используют слова, описывающие позитивные эмоции (счастье, любовь и так далее). Как предполагает ученый Дэн Гилберг, за это можно сказать спасибо своей психологической иммунной системе. Сталкиваясь с тяжелым положением, наш разум начинает искать хорошие стороны у случившегося, и мы становимся более счастливыми. То же самое происходит, когда, потеряв работу, мы утешаем себя тем, что она все равно нам не нравилась. А когда нас бросает любимый человек, пытаемся улучшить настроение, вспоминая его недостатки и флиртуя с другими. Психологическая иммунная система работает сильнее, когда человек оказывается в неприятном положении. И, конечно, самое ужасное, что может случиться с нами, — смерть.

Вторая часть исследования Грэя состояла в том, что он просил преступников, которые приговорены к смертной казни, описать свое состояние, а потом сравнивал эти тексты с тем, что написали люди, которые просто представляли себя на их месте. Тут также настоящие преступники оказались более оптимистичными.

До последнего они хотели передать любовь своим близким. Многие из них были спокойны и писали, что они готовы. Некоторые согласились с приговором, другие считали себя невиновными. Как и в ситуации со смертельно больными, все пытались найти хорошее в своей смерти: некоторые вспоминали о религии, другие хотели встретиться с умершими членами семьи.

С другой стороны, люди, которые получили задание вообразить себя приговоренными к смерти, были очень эгоистичны и думали только о себе и о том, как тяжело им придется. Они использовали такие слова как «страх», «ужас», «тревога». В то же время настоящие умирающие совсем не писали таких слов.

Другое исследование затрагивало людей старше 95 лет. Оказалось, что многие из них также не боятся смерти. Один из участников даже сказал, что уже готов уйти.

Получается, что когда реальная смерть приходит, люди перестают так сильно бояться и переживать, а принимают ее с достоинством.