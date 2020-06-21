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Трамп обрушился с критикой на главу Пентагона

Президент США Дональд Трамп раскритиковал главу Пентагона Марка Эспера и председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Майли.

Как сообщает Mediaite, после беспорядков военные зашли вместе с Трампом в церковь в Вашингтоне. При этом они заявили, что гордятся, когда идут рядом с президентом и заботятся о его безопасности.

Позже Майли извинился за свой «политический трюк», отметив, что «не должен был быть там».

В свою очередь, американский лидер напомнил, что военным запрещается участвовать в политике.

21 июня, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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