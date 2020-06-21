Смертельно опасную достопримечательность спрятали от фанатов известного фильма — «автобус смерти»

Власти американского штата Аляска убрали от туристов пустой старый автобус из известного фильма «В диких условиях». Он находился в отдаленном лесистом районе. В нем несколько месяцев подряд в 1992 году жил, а затем умер прототип главного героя фильма Кристофер Маккэндлесс. Об этом сообщил департамент природных ресурсов штата на своем сайте.

По словам чиновников, такая достопримечательность представляет собой смертельную опасность для туристов. Многие поклонники кинокартины, решившие добраться до культового автобуса, погибали или получали ранения. Куда отвезут автобус, пока неизвестно. Однако власти уже отправили его в «безопасное место», где он и будет дожидаться решения властей.

Фильм «В диких условиях» вышел на экраны в 2007 году. В нем рассказывается история молодого американца из богатой семьи, который отдал все свое имущество в пользу благотворительного фонда и отправился странствовать по стране. В надежде провести несколько месяцев в одиночестве он поселился в небольшом заброшенном автобусе, который стоял на заросшем участке дороги. Спустя четыре месяца Маккэндлесс скончался в возрасте 24 лет. По официальной версии, он погиб от истощения (на момент вскрытия его вес составлял около 30 килограммов), однако многие склонны полагать, что он отравился ядовитым растением.