Россия создает «армию Палестины»: как и зачем

Newsru.co.il передает: Демилитаризация – одно из основных требований США, Европейского Союза и Израиля к палестинской администрации, когда речь идет о перспективах создания арабского государства Палестина. Это требование звучит и в документах, получивших название «сделка века», представленных американским руководством.

В феврале 2020 года посол ПА в РФ Абдель Хафиз Нофаль заявил на пресс-конференции в Москве: «Для нас не проблема стать демилитаризованным государством, в правильном понимании, если будет серьёзное соглашение о создании двух государств, если будут реализованы все требования нашего народа». «Все требования» ПА: это, для начала, отступление Израиля «к границам 1967 года». Россия неоднократно высказывалась в поддержку такого варианта «мирного урегулирования».

Советский Союз признал государство Палестина в 1988 году. Российская Федерация, как правопреемница СССР, признает Палестину государством, настаивая на создании его столицы в «Восточном Иерусалиме». И двусторонние дружественные отношения строятся на государственном уровне.

Москва никогда не требовала от ПА демилитаризации, помогала оснащению и обучению палестинских сил безопасности (спецслужб и полиции, созданных в соответствии с «соглашениями Осло» в 90-х годах), среди задач которых борьба с террористическими группировками и оппозицией. С 2007 года эта борьба ограничена «Западным берегом» (подконтрольной ПА территорией Иудеи и Самарии), так как сектор Газы полностью контролируют вооруженные силы террористической организации ХАМАС, с которой Москва тоже поддерживает контакты.

В силах безопасности ПА десятки тысяч сотрудников, многие из которых в недавнем прошлом были боевиками террористических группировок (в основном, активисты ФАТХа). Финансирование и техническое оснащение этих структур осуществлялось в последние годы за счет арабских стран, Турции, России, США и бюджетных средств ПА. При этом американская программа для силовых структур ПА была сугубо полицейской, а не армейской, и постепенно почти полностью свернута после 2015 года. В ноябре 2016-го организация Coalition for Accountability and Integrity (из Рамаллы) заявляла: на силы безопасности власти ПА расходуют около трети «государственного» бюджета, что составляет более 1 миллиарда долларов в год.

Формально ПА не располагает армией. Но «армия Палестины», в определенном смысле, уже существует. Будущие офицеры этой армии получают высшее образование в военных вузах России, некоторых других стран восточной Европы. Кроме того, они проходят военную подготовку в северной Африке и юго-восточной Азии (в частности, в Ливии и Бангладеш), но в этих странах высшего военного образования они не получают. На сегодняшний день сотни палестинских арабов стали профессиональными военными, получив армейскую подготовку за рубежом. Многие из них уже служат в силовых структурах ПА, имея полицейские, а не армейские звания.

Министерство обороны РФ публично об «армии Палестины» не упоминает. Хотя на официальном сайте этого ведомства можно встретить сообщения об обучении курсантов «из Палестины» в российских высших военных училищах. Несколько примеров. Из материала «Отличники войсковой разведки» (август 2015) следует, что Новосибирское высшее военное командное училище готовило курсантов из ПА – будущих командиров разведывательных и мотострелковых подразделений. Летом 2018 и летом 2019 годов курсанты из ПА спецфакультета Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения участвовали на учениях в боевых стрельбах, демонстрируя навыки ведения огня из противотанковых пушек МТ-12 «Рапира», гаубиц «Мста-Б», противотанковых комплексов «Штурм-С», реактивных систем залпового огня «Град» и «Ураган», самоходных артиллерийских орудий «Нона-СВК», 82-мм минометов 2Б14 «Поднос» (будущим полицейским такие навыки ни к чему). В апреле 2020-го команда палестинских военнослужащих должна была участвовать в конкурсах для морских пехотинцев, десантников и разведчиков на проводимых в России «Армейских международных играх».

Кто оплачивает это обучение? Об этом можно прочитать в постановлении правительства РФ от 29 октября 2015 года №1164 «Об оказании Министерством обороны Российской Федерации услуг по подготовке и обучению военных и военно-технических кадров иностранных государств»: «Обучение иностранных военных специалистов в военных образовательных организациях осуществляются: в пределах ежегодных квот, установленных Правительством Российской Федерации, – за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых на обучение и содержание (далее – обучение на безвозмездной основе) и за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, выделяемых на обучение (далее – обучение на льготной основе); сверх установленных квот – на платной основе». То есть Россия, в значительной степени, берет финансирование на себя. Хотя очевидно, что и в бюджете ПА есть соответствующая статья расходов.

Один из читателей NEWSru.co.il собрал детальные сведения о многих выходцах из Палестинской автономии, ставших курсантами российских военных вузов, а затем – офицерами силовых структур ПА. Он отмечает, что большинство курсантов одного года обучения знакомы друг с другом, по всей видимости, еще с курсов изучения русского языка накануне поступления в российские военные училища.

Судя по собранным данным, подготовка к обучению молодых мужчин из ПА (не из Газы) в российских военных вузах началась в 2014 году, а первые курсанты отправились в Россию в 2015-м. Речь не идет о «золотой молодежи» из семей высокопоставленных чиновников, среди будущих офицеров «армии Палестины» амбициозные представители разных социальных слоев, которых объединяют общая идеология, патриотические настроения, героизация Ясира Арафата и ООП, готовность действовать против «врагов родины» с оружием в руках.

«Палестинские» курсанты учились и учатся в Московском высшем командном училище, Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище, Новосибирском высшем военном командном училище, Воронежской военно-воздушной академии, Краснодарском высшем военном авиационном училище, Пензенском артиллерийском инженерном институте, Омском автобронетанковом инженерном институте, Санкт-Петербургской военной академии связи, Санкт-Петербургской военно-медицинской академии, Санкт-Петербургской военной академии материально-технического обеспечения, Саратовском военном институте войск национальной гвардии и других военных вузах РФ. В основном, это будущие офицеры-пехотинцы, но есть также артиллеристы, железнодорожники, связисты, пилоты боевых вертолетов (обучающиеся и управлению самолетами). Для таких курсантов в российских военных вузах создают специальный факультет или специальное отделение.

Недавно председатель палестинской администрации Махмуд Аббас лично приветствовал курсантов из ПА, проходивших обучение в Московском высшем общевойсковом командном училище – одном из самых престижных военных вузов России.

На страницах этих курсантов и офицеров в социальных сетях зачастую встречаются фотографии, дающие основания полагать, что они интегрированы в силовые структуры ПА, имеют на родине доступ к огнестрельному оружию, иногда – и к автомобилям с израильскими (желтыми) номерными знаками. У некоторых есть друзья среди израильских арабов.

В настоящее время командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и общей службы безопасности (ШАБАК) изучают различные сценарии последствий объявления израильским правительством об аннексии Иорданской долины и части Иудеи и Самарии. Палестинская администрация предупреждает, что будет противодействовать этому всеми имеющимися средствами, не только политическими и дипломатическими. Высока вероятность новой «интифады», в которой особая роль может быть отведена людям с высшим военным образованием.

На позапрошлой неделе глава правительства Палестинской администрации Мухаммад аш-Штайэ заявил, что ответом на аннексию Израилем Иорданской долины и части Иудеи и Самарии станет провозглашение палестинского государства в границах 1967 года со столицей в «Восточном Иерусалиме». Тогда же сообщалось, что службы безопасности ПА получили указание перевезти в тайное хранилище все секретные документы, включая личные дела и другие материалы, касающиеся террористов. В прошлый раз подобные действия предпринимались накануне «второй интифады» осенью 2000 года.

В условиях новой «интифады» армейские офицеры, получившие высшее военное образование в России, могут сыграть особую роль в противостоянии Израилю.