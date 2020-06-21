Американский рэпер объявил о запуске собственной криптовалюты «для наших ребят» Французские медики: Более 40% детей переболели коронавирусом без симптомов » Протестующие в Сан-Франциско снесли памятник автору гимна США В американском городе Сан-Франциско протестующие против расовой дискриминации снесли три памятника. Пострадали монументы 18-го президента США Улисса Гранта, автора текста гимна страны Фрэнсиса Скотта Ки, а также миссионера Хуниперо Серра, сообщает NBC. Кроме того, в Вашингтоне снесли и подожгли памятник генералу армии Конфедерации Альберту Пайку. Президент Дональд Трамп назвал в своем Twitter происходящее «позором» и обвинил полицию в бездействии. Ранее в Сан-Франциско демонтировали памятник Христофору Колумбу. Местные власти сочли, что действия первооткрывателя «не заслуживают почитания» и «противоречат расовой справедливости».

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