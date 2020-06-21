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Протестующие в Сан-Франциско снесли памятник автору гимна США

В американском городе Сан-Франциско протестующие против расовой дискриминации снесли три памятника.

Пострадали монументы 18-го президента США Улисса Гранта, автора текста гимна страны Фрэнсиса Скотта Ки, а также миссионера Хуниперо Серра, сообщает NBC.

Встроенное видео

Кроме того, в Вашингтоне снесли и подожгли памятник генералу армии Конфедерации Альберту Пайку.

Президент Дональд Трамп назвал в своем Twitter происходящее «позором» и обвинил полицию в бездействии.

Ранее в Сан-Франциско демонтировали памятник Христофору Колумбу. Местные власти сочли, что действия первооткрывателя «не заслуживают почитания» и «противоречат расовой справедливости».

21 июня, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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1 comment to Протестующие в Сан-Франциско снесли памятник автору гимна США

  • Анатолий
    21.06.2020 at 11:32 · Reply

    Я думаю до тех пор как будет существовать Россия во всём Мире будут проходить «» демонстрации «» которые финансирует Кремль..Сам в гомне так и другим странам не даёт нормально развиватся и живёт по принципу — У меня ничего не получается так и в других странах пусть будет плохо. НО вот парадокс все с России у которых есть бабло почему-то туда и линяют.

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