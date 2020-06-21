Протестующие в Сан-Франциско снесли памятник автору гимна США

В американском городе Сан-Франциско протестующие против расовой дискриминации снесли три памятника.
Пострадали монументы 18-го президента США Улисса Гранта, автора текста гимна страны Фрэнсиса Скотта Ки, а также миссионера Хуниперо Серра, сообщает NBC.
Кроме того, в Вашингтоне снесли и подожгли памятник генералу армии Конфедерации Альберту Пайку.
Президент Дональд Трамп назвал в своем Twitter происходящее «позором» и обвинил полицию в бездействии.
Ранее в Сан-Франциско демонтировали памятник Христофору Колумбу. Местные власти сочли, что действия первооткрывателя «не заслуживают почитания» и «противоречат расовой справедливости».
Я думаю до тех пор как будет существовать Россия во всём Мире будут проходить «» демонстрации «» которые финансирует Кремль..Сам в гомне так и другим странам не даёт нормально развиватся и живёт по принципу — У меня ничего не получается так и в других странах пусть будет плохо. НО вот парадокс все с России у которых есть бабло почему-то туда и линяют.