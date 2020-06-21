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Новый образ больной раком Александры Яковлевой поразил всех

© Instagram / yakovlevaleksandra

Александра Яковлева уже несколько лет борется с раком груди.  Звезда легендарных советских кинолент «Чародеи» и «Экипаж» узнала о своем диагнозе в 2017 году. Изначально прогнозы были неутешительными. В какой-то момент Александра даже передвигалась в инвалидной коляске. Однако актриса приняла решение — сражаться до конца.

Сейчас Яковлева не унывает и ведет активный образ жизни, чем поражает поклонников. Актриса нашла утешение в творчестве. Она сыграла в театральной комедии «Две женщины и лейтенант». Пользователи сети поддерживают актрису и восхищаются ее кадрам в Instagram.

«Невозможно хороша», «Вы прелесть! Очень красивая», «Вы как девочка»,

— пишут неравнодушные.

Напомним, Александра Яковлева в разгар лечения перестала стесняться выпавших от терапии волос.

21 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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