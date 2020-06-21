Николь Кидман – 53: актерский путь звезды, ее любовь и успешные фильмы

Вчера свой день рождения праздновала австралийская актриса, одна из самых высокооплачиваемых звезд Голливуда, обладательница престижных премий Оскар и Золотой глобус – Николь Кидман. Актрисе исполнилось 53 года.

Талантливой Николь Кидман удалось построить успешную карьеру не только в кино, но и попробовать себя в роли продюсера и певицы, самостоятельно исполняя вокальные партии героинь. Ее лицо украшает самые престижные модные глянце, а активная гражданская позиция вдохновляет тысячи женщин по всему миру.

Кидман является лауреатом премии Оскар 2003 года, четырехкратной лауреатом премии Золотой глобус, двукратной лауреатом премии Эмми и лауреатом премии Гильдии киноактеров. В целом, в ее кинокарьере множество престижных наград, которые делают ее одной из самых ярких голливудских звезд.

Родилась будущая звезда 20 июня 1967 года в Америке, однако родители вскоре отправились в Австралию, где сами родились. Когда маленькой Николь исполнилось 3 года, родители записали ее на балет. На протяжении всей своей школьной жизни девушка интересовалась театром и часто принимала участие в различных постановках, проявляя свой талант.

В средней школе, Кидман постигло горе – ее мать заболела раком и нуждалась в помощи. Чтобы улучшить семейное финансовое положение, Николь начала работать массажисткой. Когда же маме стало значительно лучше, девушка вернулась к любимому занятию: начала ходить на кастинги и вернулась в театр.

В 15-летнем возрасте юная актриса впервые дебютировала в фильме «Рождество в лесу». Второй фильм Кидман принес ей бешеную популярность, после чего ее пригласили в Голливуд. Мировой успех актриса получила за фильм «Мертвый штиль».

Узнаваемой звездой Николь стала благодаря таким знаменитым картинам, как «Бэтмен навсегда», «Дни грома», «С широко закрытыми глазами» и «Мулен Руж». Во время съемок в фильме «Мулен Руж» Кидман сломала ребро, съемки фильма были приостановлены.

Фильм «Дни грома» стал для Кидман знаковым, ведь на пробах фильма она познакомилась со своим будущем мужем Томом Крузом. По воспоминаниям Кидман, она и не думала, что ей достанется роль, ведь она гораздо выше Тома, потому в кадре такая пара выглядела бы несколько смешно. Впрочем, Крузу пришлась по душе миловидная блондинка, поэтому главная роль досталась именно ей.

Съемочная площадка для обоих стала хорошим фундаментом для начала отношений. Недолго повстречавшись, пара узаконила свои отношения, став официально мужем и женой. Супруги для своих поклонников было примером для подражания, ведь у них было все: дорогие подарки, роскошь, страсть, путешествия в самые разные уголки Земли.

Апогеем любви Тома к Николь стала покупка частного самолета, которому актер дал название «Сладкая Ник». Для полного счастья не хватало детей, поэтому пара решилась на усыновление.

В 1998 году супругов пригласили на съемки фильма «С широко закрытыми глазами». Что интересно, съемки актерам дались очень тяжело, поэтому режиссер нанимал для семейной пары сексопатолога, чтобы они органично вжились в роль. Уже через три года, в 2001 году, Кидман сообщила, что их брак с Томом пришел к концу.

Впоследствии Николь Кидман вышла замуж за австралийского певца и стала мамой двух дочерей. Позже в одном из интервью Кидман призналась, что брак с Томом Крузом был для нее настоящим адом, из которого ей было очень трудно выбраться. Однако сейчас в ее жизни все замечательно, и она, бесспорно, счастлива.

Мы с мужем – австралийцы и не можем жить без океана. У нас есть пляжный домик. Просыпаемся рано утром и идем перед завтраком к океану, – рассказала Николь Кидман в одном из своих интервью.

Голливудская актриса и кантри-музыкант поженились в 2006 году. В совместном браке у них родилось 2 дочери – Фэйт Маргарет (10 лет) и Сандей Роуз (12 лет), которую родила суррогатная мать. В апреле 2018 года появлялись слухи об угрозе развода Николь и Кита, но пара обратилась за помощью к семейному психологу и у них потом все наладилось.

Когда Николь впервые встретила Кита, то у него были проблемы с наркотической зависимостью, но вместе им удалось побороть их и после свадьбы в брачном контракте актриса отметила, что будет выплачивать мужу ежегодную доплату за то, что он не употребляет наркотические вещества.

Я считаю, у меня очень спокойная, размеренная жизнь. Я стараюсь быть душевным, творческим человеком, стараюсь воспитывать дочерей осознанно и в ногу со временем. С возрастом время становится таким драгоценным,

– сказала Николь Кидман.

Удивительно, но актриса практически не общается с приемными детьми: 26-летней Беллой и 24-летним Коннером, которые сейчас живут в Англии и следуют принципам сайентологии. Также она поделилась секретами воспитания детей от Кита – 12-летней Сандей Роуз и 10-летней Фейт Маргарет.

К примеру, она пытается оградить их от социальных сетей и не давить на них в вопросах выбора хобби. Тем не менее старшая дочь уже увлекается актерским мастерством и намерена пойти по стопам матери.