Илон Маск запустил наземную часть глобального Интернета с роботом-собакой

Пользователь Reddit поделился коллекцией фотографий, на которых видно, как выглядит пользовательский терминал SpaceX Starlink. Фотографии были сняты около деревни Мерриллан, штат Висконсин. Ранее там установили станцию слежения за спутниками Starlink, а сейчас на территории было замечено нечто, что похоже на давно ожидаемые терминалы SpaceX для приема сигнала Starlink. Терминалы, которые как и обещал Илон Маск имеют форму «летающей тарелки размером с пиццу» , имеют табличку с надписью «Собственность SpaceX — Прототип». Внутри корпуса скрывается Активная Фазированная Антенная Решётка которой не требуется физическое изменение ориентации для изменения направления распространения сигнала.

Ранее Илон Маск писал — «В терминале Starlink есть двигатели для самостоятельной настройки оптимального угла обзора неба. Инструкции просты: подключите в розетку, направьте на небо. В любом порядке. Обучение не требуется».

В марте Федеральная комиссия по связи (FCC) США разрешила SpaceX использовать до 1 миллиона оконечных устройств Starlink для обеспечения интернет-соединения. Согласно разрешению FCC, диаметр терминала составляет 0,48 метра. В документе также уточняется, что датой «завершения развёртывания и начала эксплуатации является 13 марта 2021 года». SpaceX планирует начать предлагать интернет-услуги в некоторых частях северной части Соединенных Штатов и Канады в этом году и глобальный охват до 2021 года. SpaceX недавно подали заявку на предоставление широкополосного интернета посредством Starlink в Канаде.

Так же напомню, что следующий запуск Starlink-9 назначен на 23 июня 21:58 UTC. Такое резкое увеличение частоты запусков спутников Starlink возможно происходит потому, что SpaceX необходимо как можно скорее продемонстрировать работоспособность системы, что бы претендовать на участие в тендере от FCC на обеспечение сельских районов США интернетом. Общий размер средств которые будут выделены по этому тендеру составляет около $16 млрд., победителей будет несколько. Крайний срок подачи заявки 15 июля.

Сейчас SpaceX уже начали собирать заявки на участие в бета-тестировании сети через сайт starlink.com. В данный момент заявки принимаются только у жителей США и Канады.

Такие же терминалы были замечены рядом с испытательной площадкой Spacex в Бока-Чике

Так же там же, в Бока-Чике, наблюдатели заметили как персонал испытывает робота-собаку Spot от Boston Dynamics. Он может пройти почти везде, где может пройти человек (или собака), а встроенный манипулятор на спине позволит производить несложные манипуляции с оборудованием в условиях когда доступ персонала на испытательную площадку закрыт.

Похоже что робота назвали Зевс и сделали для него будку.