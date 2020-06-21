Хизер Локлир выходит замуж в третий раз

Американская актриса, звезда сериала «Район Мелроуз» Хизер Локлир выходит замуж.

58-летняя знаменитость, которая не так давно проходила лечение в психиатрической больнице, приняла предложение руки и сердца от своего бойфренда, 58-летнего Криса Хейссера.

О помолвке пары сообщил інсайдерка из ближнего отчення пары изданию People.

По словам подруги актрисы, пара помолвлена уже с конца апреля, с тех пор как они отметили год трезвости Хизер.

Они действительно счастливы вместе. Ее семья, родители, братья, сестры и дочь поддерживают ее и рады за нее. Она очень сильная. Сейчас она часто готовит для себя, дочери Авы и ее родителей. Это очень мило. Ее отцу почти 91 год, а ее маме 80 лет, и она часто приносит им еду. Она сейчас в прекрасном настроении- сообщила інсайдерка.

Примечательно, что именно Крис несколько лет назад обратился в полицию, обвинив Локлир в своем избиении после чего ее арестовали.

Однако во время ареста Хизер начала сопротивляться, поэтому сначала ее увезли в больницу, затем поместили в тюрьму, но впоследствии выпустили под залог в 20 000 долларов.

Заметим, что Хизер и Крис вместе учились в школе и были влюблены друг в друга Однако после школы их пути разошлись на много лет. Только в 2017 году после встречи между ними начались отношения.