Египет приготовился к вторжению в Ливию

Египет может вторгнуться в Ливию на законных основаниях. Об этом заявил президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси, призвав египетскую армию к полной боевой готовности, передает Reuters.

Он заявил, что Египет получил прямые угрозы от поддерживаемых в Ливии «террористических наемников и ополченцев», поэтому любое военное вмешательство со стороны Каира отныне легитимно.

По словам главы государства, целью применения военной силы станет защита границы Египта, протяженность которой составляет 1,2 тысячи километров, а также достижение режима прекращения огня и установления мира и порядка в соседнем государстве. В этом решении ас-Сиси поддержали ОАЭ и Саудовская Аравия.

Ранее в усугублении ситуации в Ливии помощник госсекретаря США по Ближнему Востоку Дэвид Шенкер обвинил Россию. По его мнению, вмешательство Москвы во внутренние дела страны привело к турецкой интервенции.

В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. В настоящее время в Ливии наблюдается ситуация двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром, на западе в Триполи — правительство национального согласия.