Ариана Гранде содержит своего парня

Известная американская певица Ариана Гранде (Ariana Grande) купила себе и своему парню новый дом за 13 миллионов долларов. Казалось бы, поклонники должны были обрадоваться за покупку певицы, но девушка получила совершенно обратную реакцию.

Поклонников популярной исполнительницы возмутил факт того, что такие дорогостоящие покупки приобретаются из ее кошелька. Трехэтажный особняк с панорамными окнами и видом на океан, именно так выглядит новое имущество певицы.

По словам близких друзей, проживать в доме девушка планирует вместе со своим молодым человеком. Сейчас Ариана Гранде встречается с Далтоном Гомесом (Dalton Gomez). По официальным данным в отношениях они состоят с января месяца этого года.

Сейчас, во время карантина, Арина предпочитает большую часть своего времени проводить дома в компании своих друзей. Девушка очень осторожно относиться к своей изоляции и, даже, лишний раз, не хочет контактировать со СМИ.

Популярной американской певице Ариане Гранде уже много раз приписывали слухи с различными звездами шоу-бизнеса, но по всей видимости свой выбор она сделала. По словам инсайдера с Далтоном Гомесом она действительно счастлива.