«Антирасистский активист» оказался связан с организацией отрицателей Холокоста

Британская «ITV News» была вынуждена отозвать свой репортаж о двух участниках борьбы с расизмом, одна из которых была чернокожей девушкой, а другой – пожилым белым мужчиной, объединившими свои силы, после того, как выяснилось, что этот человек, посещал собрания антисемитов, где отрицание Холокоста было обычным делом.

История должна была быть душераздирающей. Фотография разговаривающих Рози Грейс и Джима Каррэна, снятая студентом во время недавней акции протеста «Black Lives Matter» в Лондоне, быстро стала вирусной, и ее превозносили в Интернете как иллюстрацию силы протестов против расизма, которые объединяют людей. Каррэна особенно хвалили за плакат, гласивший: «Расизм — это вирус, а мы — это вакцина».

Фотография привлекла внимание «ITV London News», которая запустила сюжет о паре в своем главном выпуске новостей в 22:00, описывая Каррэна как «ветерана правозащитных кампаний, восходящих к 1960-м годам». Однако все оказалось не так, как было на самом деле. Отчет, опубликованный ранее в этом году «Фондом общинной безопасности» (CST), некоммерческой организацией, защищающей британских евреев от антисемитизма и антирасистским благотворительным фондом «Надежда, а не ненависть», описывает Каррэна как постоянного посетителя собраний организации «Всегда говори», описанной в докладе как «организация приверженцев теории заговора», которая регулярно собирается на севере Лондона. По словам авторов доклада, встреча, на которой они присутствовали, включала «открытое и неоспоримое отрицание Холокоста и антисемитские теории заговора о «Моссаде» и семье банкиров Ротшильдов». Встреча 5 марта 2019 года была озаглавлена: «Потеря свободы слова в Израиле из-за ложных утверждений об антисемитизме».

Другой доклад, с которым выступил Гилад Ацмон 7 сентября 2017 года, был озаглавлен «Сокрытие истории и декларация Бальфура». В отчете отмечается: «В своей речи он утверждал, что декларация Бальфура появилась для того, чтобы «скрыть столетие еврейской политической гегемонии в Британии». «У Ацмона есть долгая история антисемитских теорий заговора: в своей последней книге «Быть ​​во времени» он писал, что «еврейская власть является самой эффективной и сильной властью в Америке и за ее пределами» и что «евреи стали доминирующим элементом в западном обществе». «Теории Ацмона о власти евреев упали на благодатную почву в этой аудитории, причем один из ее членов даже выкрикивал комментарий о еврейской ДНК».

Далее в отчете отмечается: «Тони Грэтрекс, который ранее возглавлял Кампанию солидарности с Палестиной в Брэкнелле, и ирландский националист Джим Каррэн, оба постоянно посещали собрания в течение всего периода, когда мы наблюдали за группой (2017–2020 годы)». Проблема с фотографией, по данным CAMERA UK, по-видимому, была впервые выявлена ​​Джоанн Белл, активисткой по борьбе с антисемитизмом которая написала твит о своем несогласие с похвалами. Белл прокомментировала это в своем твиттер-аккаунте: «Расисты также могут носить костюмы и у них могут быть добрые пожилые лица». Затем Белл поместила запись о Каррэне в твиттер-акаунте Грейс, но та активно защищала Каррэна. В ответном твите Грейс прокомментировала: «Я разговаривала с Джимом и сужу о нем по нашему разговору, а также по его настроению и его работе. Евреи не невинны». Этот твит, с тех пор был удален.

В отдельном твите Грейс добавила: «Он активист и прекрасный человек. Говорил очень глубокие истины. Его слова довели меня до слез. Он сказал, что геноцид, через который прошли евреи, был ничем не связан с рабством и тем, что пережили, и до сих пор переживают черные люди». И в следующем твите она утверждала то же самое, написав: «Он говорил о геноциде, который пережили евреи (так что вы ошибаетесь), что более важно, хотя он сказал, что эти цифры ничто по сравнению с геноцидом африканцев, перенесенным из-за рабства».

«ITV News» с тех пор отозвали свой репортаж, удалив его со своего сайта.



https://lechaim.ru/news/