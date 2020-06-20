Жертвами Black Lives Matter стали мировые бренды «Дядя Бен» и «Тетушка Джеймайма»

Американская компания Quaker Oats, принадлежащая производителю прохладительных напитков PepsiCo, отказалась от логотипа сиропа для блинчиков Aunt Jemima, который сопровождает этот товар уже более 130 лет. Руководство признало, что данный логотип «основан на расистском стереотипе», и намеревается изменить упаковку и торговую марку товара до конца 2020 года.

Как заявила Кристин Кропфл, вице-президент и директор маркетинга Quaker Oats в Северной Америке, которую цитирует сайт NEWSru.com, работа над обновлением этого бренда началась несколько лет назад, однако теперь эти усилия будут активизированы.

«Мы добиваемся расового равноправия, но параллельно должны тщательно изучить ассортимент наших брендов и убедиться в том, что они отражают наши принципы и отвечают запросам потребителей», – приводит издание слова госпожи Кропфл.

Логотип Aunt Jemima был разработан в 1889 году, прототипом изображенной на нем темнокожей женщины стала экс-рабыня Нэнси Грин. Название бренда взято из песни «Старая тетушка Джемайма», которую, согласно преданиям, пели рабы. Этот образ в течение десятков лет подвергался критике как «пробуждающий ностальгию по нравам рабовладельческого Юга времен Гражданской войны».

Оформление бутылок неоднократно менялось – в 1989 году маркетологи «омолодили» Джемайму, украсив ее кружевным воротничком и жемчужными серьгами. Однако сторонники расового равноправия этим не удовлетворились: в 30-х годах прошлого столетия темнокожую Джемайму озвучивала в радиорекламе белая актриса, а в видеороликах темнокожая служанка прислуживала белым.

Кроме того, корпорация Mars, который принадлежит известный бренд скороварящегося риса и соусов Uncle Ben’s, объявила, что также намерена изменить его логотип. Бренд был создан в 1940-х годах, прототипом пожилого афроамериканца стал метрдотель дорогого чикагского ресторана Фрэнк Браун, пишет в четверг, 18 июня, сайт телеканала NBC News со ссылкой на заявление представителей компании.

В заявлении говорится, что Mars осознает свою ответственность мирового бренда и намерен занять четкую позицию в борьбе против расовых предрассудков и несправедливости: «Расизму нет места в обществе. Мы поддерживаем афроамериканское сообщество, наших компаньонов и партнеров в борьбе за социальную справедливость».

Решение об изменении брендов компании приняли на фоне волны протестов против расизма и полицейского произвола, которые начались после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда, что привело к всплеску мощного протестного движения под лозунгом Black Lives Matter.

NEWSru.com отмечает, что сам лозунг стал причиной курьеза: сотрудники Apple, Google и Microsoft собрали миллионы долларов для фонда Black Lives Matter Foundation, но позже выяснилось, что данная организация не имеет к отношения к антирасистскому движению и была зарегистрирована намного раньше. Основатель фонда, музыкальный продюсер из Калифорнии Роберт Рэй Барнс, объявил своей целью «сближение полиции и общества ради спасения жизни».