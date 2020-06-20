За четыре моря: беженцы, которые стали артистами, политиками и другими знаменитостями

Сегодня, 20 июня, отмечается Всемирный день беженцев, утвержденный Генеральной Ассамблеей ООН. Это возможность привлечь внимание к проблеме, которая, увы, не перестает быть актуальной. Тысячи людей по всему миру и сегодня вынуждены искать убежище из-за стихийных бедствий, войн, политического преследования или дискриминации по национальному признаку.

Тяжелые условия жизни во временных пунктах содержания, изнуряющий долгий путь, бедность — вот что сначала приходит на ум, когда речь заходит о беженцах. Но и здесь есть истории со счастливым исходом — для многих новая родина действительно стала страной возможностей построить более успешную жизнь и даже стать знаменитым. О некоторых ныне живущих звездах, кто в свое время тоже был беженцем, рассказываем сегодня.

Мила Кунис, актриса, 36 лет

Многие знают, что голливудская актриса является уроженкой украинского города Черновцы. Связь со своей родиной сегодня Мила поддерживает — вместе со своим мужем Эштоном Катчером она в прошлом году даже встречалась с президентом Украины Владимиром Зеленским.









Мила КунисМила (настоящее имя Милена) родилась в еврейской семье и, как признавалась в одном из интервью, проявления антисемитизма стали одной из причин, почему ее семья приняла решение покинуть родной город. Кроме того, в момент развала СССР родители видели мало перспектив для нее и ее брата Михаила.









В 1991 году семья Кунис эмигрировала в США в статусе беженцев по религиозным причинам. Миле тогда было семь лет. Сначала они приехали в Нью-Йорк, но уже спустя пару дней оказались в Лос-Анджелесе, где и остались. По воспоминаниям Милы, родину ее семья покидала с 250 долларами в кармане.









Интеграция в США в первое время давалась Миле нелегко — она совсем не знала языка, и ей было трудно учиться в школе.

Я плакала каждый день. Я не понимала культуру. Я не понимала людей. Я не понимала язык,

— вспоминала Кунис.

Но трудности удалось преодолеть — уже на следующий год Мила попала в школу актерского мастерства, а в 1993 году начала сниматься в рекламе и телешоу.









В семье Кунис проблемы беженцев до сих пор принимают близко к сердцу. Так, когда Дональд Трамп подписал иммиграционный запрет, муж Милы Эштон Катчер публично выразил свое возмущение в твиттере.

Моя жена приехала в страну в статусе беженки во время холодной войны! Моя кровь кипит от возмущения,

— написал актер.

Регина Спектор, певица, 40 лет

Еще одна уроженка СССР — Регина Спектор, чья история похожа на историю Милы Кунис. Девушка также родилась в еврейской семье и вместе с семьей переехала в Нью-Йорк в переломный для СССР период.









Регина СпекторРодную Москву Спектор оставила в 1989 году, когда ей было девять лет. Родители Регины долго сомневались, стоит ли покидать страну, так как к тому моменту их дочь уже серьезно занималась музыкой и подавала надежды как пианистка. Но в итоге все-таки приняли непростое решение по тем же причинам, что и семья Кунис.









Путь в новую жизнь оказался витиеватым — сначала семья уехала в Австрию, оттуда в Италию и, наконец, получила возможность осесть в США. Организация HIAS (Общество помощи еврейскому иммигранту) помогла получить статус беженцев.









Семья поселилась в Бронксе, и поначалу Регине тоже приходилось довольствоваться весьма скромным бытом. Забрать пианино из Москвы семья, конечно, не могла, поэтому, чтобы не прекращать занятий, будущая певица практиковалась на столах и других твердых поверхностях, пока не нашла пианино в подвале синагоги, которую посещала семья.









Рита Ора, певица, 29 лет

Рита Ора родилась в албанской семье в Приштине (тогда Югославия, ныне Косово). Когда в стране разразился политический кризис, окончившийся распадом Югославии, косовские албанцы столкнулись с преследованием по этническому признаку.









Рита ОраСемья Оры в качестве беженцев переехала в Лондон, когда будущей певице был всего год. Конечно, подробностей жизни на Балканах Рита не помнит, но весьма серьезно относится к тому, что пережили косовары, а также публично выступает в поддержку других беженцев сегодня.









Слово «беженец» несет в себе много предубеждений… и не всем комфортно иметь беженцев по соседству. Некоторые люди негативно относятся к новым иммигрантам, а другие просто закрывают глаза на их проблемы. Это возможность для всех нас протянуть руку и поддержать семьи в сложные времена. До сих пор существуют две главные проблемы, с которыми столкнулась еще моя семья, когда мы приехали в Лондон: расизм и равнодушие,

— прокомментировала пару лет назад Рита миграционный кризис, спровоцированный конфликтом в Сирии.









Том Стоппард, писатель, 82 года

Будущему автору культовых пьес «Аркадия» и «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», пришлось немало поскитаться будучи ребенком. Он родился в еврейской семье в городе Злин под именем Томаш Штраусслер.









Том СтоппардВ 1939 году, когда нацистская Германия оккупировала Чехословакию, семья убежала в Сингапур. Незадолго до немецкой оккупации Ян Антонин Бана, владелец крупной обувной фабрики, на которой врачом трудился Штраусслер-старший, перевел своих еврейских сотрудников, в основном врачей, в филиалы своей фирмы за пределами Европы.









Бабушке и дедушке Стоппарда спастись от холокоста, увы, не удалось. Однако и в Сингапуре покой был недолгим — в 1941 году стало ясно, что не избежать скорого вторжения Японии (оно произошло в феврале 1942 года), Томаш с братом и мамой были эвакуированы в Австралию, а потом переехали в Дарджилинг, Индия. Отец семейства, будучи врачом, был вынужден остаться в Сингапуре в качестве волонтера британской армии и погиб в 1942 году при бомбежке корабля, на котором он находился.









Еще во время обучения в американской школе в Индии Томаш и его брат Петр поменяли имена на англоязычные аналоги — Том и Питер. После смерти отца их мама вышла замуж за британского майора Кеннета Стоппарда, который усыновил мальчиков, и переехала с ним и детьми в Великобританию.

M.I.A, певица, 44 года

Матханги «Майя» Арульпрагасам родилась в 1975 году в Лондоне, но все свое детство провела на Шри-Ланке в условиях гражданской войны. Ее отец был политическим активистом тамильского освободительного движения и одним из основателей Революционной организации студентов Илама.









M.I.AСемье приходилось скрываться от шри-ланкийской армии и постоянно менять место жительства. В интервью M.I.A отмечала, что в это время они жили в большой бедности, а также вспоминала, как солдаты обстреливали школу, а детей учили прятаться под столами или бежать в соседнюю английскую школу, которую бы не стали обстреливать.









В этот период будущая певица и ее брат, который родился уже на Шри-Ланке, редко виделись с отцом, которого детям представляли тогда как «дядю» по соображениям безопасности. На время мать с детьми переехала в Индию, где они жили в заброшенном доме. Позднее они вернулись в Джафну. Когда Матханги было девять лет, ее школа была разрушена в ходе правительственного рейда.









В 1986 году, за неделю до 11-го дня рождения девочки, ее мама вместе с детьми вернулась в Лондон в статусе беженцев. По-английски она тогда не говорила, так что начать пришлось с изучения языка. Позднее в Англию вернулся и отец. Подростковые годы M.I.A провела на юге Лондона, где в округе, по ее словам, кроме них была еще всего одна семья с юго-восточными корнями. Атмосферу того времени певица потом описывала в своих интервью как «невероятно расистскую».









Ее мама приняла христианство в 1990 году и позднее поступила на работу швеей для королевской семьи. Сама получила образование в Центральном колледже искусств и дизайна Святого Мартина, а свои первые альбомы назвала в честь папы и мамы. От отца ей передалась и активная гражданская позиция. Так, Майя делает заявления по актуальным политическим вопросам, например, певица открыто поддерживала Джулиана Ассанжа.

Мадлен Олбрайт, политик, 83 года

Еще одна всемирно известная уроженка Чехословакии — Мария Яна Корбелова. Именно такое имя при рождении было у Мадлен Олбрайт, будущего госсекретаря США.









Мадлен Олбрайт и Билл КлинтонБеженцами семья становилась несколько раз. Первый раз в 1939 году (Марии тогда было два года), когда Чехословакия была оккупирована Германией, и евреи больше не могли чувствовать себя в безопасности, Йозеф Корбел вместе с женой и дочерью переехал в Лондон. После войны они вернулись в Чехословакию, где отец продолжил дипломатическую карьеру и был направлен в качестве посла в Югославию.









Однако после установления коммунистического режима глава семьи подал прошение о политическом убежище, опасаясь преследования за свои демократические убеждения. В 1948 году семья переехала в США. Убеждения Йозефа разделяла и его дочь — свою карьеру после получения степени бакалавра политологии Мадлен начала в качестве активиста Демократической партии США.









И на этом пути она добилась поистине впечатляющих успехов — в 1997 году Олбрайт (в 1959 году она вышла замуж за журналиста Джозефа Медилла Паттерсона Олбрайта) стала первой в истории США женщиной на посту государственного секретаря.









Своей новой родине Мадлен явно была благодарна за все возможности — Олбрайт вошла в историю как сторонница бескомпромиссного курса США в международных отношениях, выступала за усиление позиций США в НАТО, а также за всемерную защиту интересов США.

Иман, модель, 64 года

Первая в мире темнокожая супермодель, как нередко называют Иман, родилась в столице Сомали Могадишо. Ее отец был дипломатом и работал послом в Саудовской Аравии. Детство Иман (при рождении она, кстати, получила имя Зара и позднее была переименована в Иман по настоянию дедушки) прошло в школе-интернате в Египте.









ИманТуда девочку отправили в возрасте четырех лет! Однако вернуться на родину ей было не суждено — после государственного переворота в Сомали семья была вынуждена бежать из страны и осела в Кении.









Там в 1975 году она поступила в университет Найроби, чтобы изучать политологию, но все изменила встреча с американским фотографом Питером Бэрдом, который пригласил ее поработать в качестве фотомодели в США.









Уже на следующий год ее снимки были опубликованы в Vogue, а позднее она стала музой для многих известных дизайнеров. Так, Ив Сен-Лоран говорил о ней: «Женщина моей мечты — это Иман».









Иман и Дэвид БоуиАлек Век, модель, 43 года

Еще одна звезда мира моды тоже пережила вся тяготы жизни беженца в детстве. Алек родилась в Вау в Судане (теперь Южный Судан) и относится к народу динка — самой большой этнической группе в том регионе. Алек была седьмой из девяти детей и росла в типичном деревенском доме — без электричества и водопровода.









Алек ВекКогда Алек было девять лет, в 1985 году, началась гражданская война, и ее семья покинула свою деревню и отправилась в путь через дикую природу, чтобы добраться до столицы страны.









Переход занял две с половиной недели, и во время него у отца Алек, Атиана, случилось заражение крови из-за травмированного бедра. К сожалению, отец семейства не перенес травму — был парализован и скончался от кровопотери.

Наши родители пытались оградить нас от конфликта, но звуки стрельбы и взрывов наполняли нас страхом. Вокруг везде были трупы,

— вспоминала потом Алек.









Семье в итоге удалось добраться до Хартума, откуда в 1991 году при поддержке Агентства ООН по делам беженцев матери удалось отправить Алек и ее сестру в Лондон.

Я всем сердцем понимала, что она делает то, что лучше для нас, но это не облегчало боль,

— говорила модель. Ее мама смогла приехать в Лондон лишь два года спустя.









В 1995 году Алек заметил один модельный скаут, и девушка начала сниматься в клипах, а потом подписала и модельный контракт.

За несколько лет я из безликой строчки в статистике по беженцам стала одним из самых узнаваемых лиц в мире,

— вспоминала Век, которой в 1997 году MTV присудило звание «Модель года».

В 2007 году Век выпустила автобиографическую книгу «Алек: от беженки из Судана до международной супермодели», где описала пережитые события.









Алек Век и Синди КроуфордСегодня модель сама активно помогает ООН в вопросах помощи беженцам — в 2013 году она была назначена послом доброй воли.









Алек Век в Южном Судане









Глория Эстефан, певица, 62 года

Глория Эстефан родилась на Кубе в довольно респектабельной семье. Ее отец работал в охране жены кубинского диктатора Фульхенсио Батисты. В результате Кубинской революции семья бежала в Майами, штат Флорида, в 1959 году и обосновалась там. Глории на тот момент было два года.









Глория ЭстефанЕе отец Хосе Фахардо после переезда присоединился к вооруженным силам Соединенных Штатов и участвовал в войне во Вьетнаме и в операции в бухте Кочинос, целью которой было свержение режима Фиделя Кастро. Высадка закончилась неудачей, а отец Глории попал в плен и содержался в тюрьме на Кубе в течение почти двух лет. По иронии судьбы схвачен он был своим двоюродным братом, который был членом армии Фиделя Кастро.









После возвращения из Вьетнама состояние его здоровья серьезно ухудшилось — там он пережил отравление «агентом Оранж», у него стал также развиваться рассеянный склероз.

Глория помогала матери ухаживать за отцом, а также взяла на себя заботу о младшей сестре, так как теперь матери приходилось обеспечивать семью. В 1974 году Глория получила гражданство США, а вскоре после этого познакомилась со своим будущим мужем Эмилио Эстефаном.









С ним Глория создала латиноамериканский коллектив Miami Sound Machine, в котором выступала в качестве солистки. В 80-х годах Глория стала выступать и сольно. Эстефан заслуженно называют королевой латиноамериканской музыки — она продала свыше 100 миллионов своих записей и выиграла пять наград «Грэмми».









Мика, певец, 36 лет

Мика (настоящее имя Майкл Холбрук Пенниман — младший) родился в Бейруте в смешанной семье. Его мать была ливанкой с сирийскими корнями, а отец — американцем, родившимся и выросшим в Израиле. Когда Мике был год, семья была вынуждена покинуть Ливан из-за усиливающейся гражданской войны (затяжной кризис усилился с вводом израильских войск для изгнания палестинских боевиков в 1982 году).









МикаСначала они переехали в Париж, где Мика стал заниматься музыкой, — первым выученным на пианино произведением стали «Елисейские поля» Джо Дассена. Но затем, когда Мике было девять лет, семья перебралась в Лондон.









Там он учился во французском лицее, где подвергся систематическим и жестоким издевательствам со стороны одноклассников из-за чего у него развилась дислексия. После этого мама временно забрала сына на домашнее обучение.









Тем не менее оптимизма Мика не растерял — сегодня его называют одним из самых жизнерадостных артистов, и не зарядиться позитивными эмоциями на его концертах просто невозможно.









Мика в лагере для беженцев в ЛиванеКак и многие бывшие беженцы, Мика не остается равнодушен к этой проблеме и сотрудничает с ООН. Так, с миссией организации он ездил в Ливан, где посетил лагерь беженцев из Сирии, а его фан-клуб периодически собирает пожертвования на благотворительные нужды.