Израиль обвинили в поддержке армии Хафтара в Ливии Известного американского актера обвинили в изнасиловании несовершеннолетней » В США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов Американская компания Dreyer’s, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на главного маркетолога Элизабелл Маркес. «Мы привержены делу достижения расового равноправия и считаем данный термин уничижительным», — объяснила Маркес. Десерт Eskimo Pie представляет собой мороженое в шоколадной глазури. По данным газеты, эскимо было придумано еще в 1920 году Кристианом Нелсоном и кондитером Расселом Стовером. Они запатентовали свое изобретение в 1922 году, а потом продали предприятие. В 2007 году компанию купила Dreyer’s. В логотипе и рекламе продукта используется образ мальчика-эскимоса в традиционной меховой одежде.

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