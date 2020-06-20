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В США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов

Американская компания Dreyer’s, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на главного маркетолога Элизабелл Маркес.

«Мы привержены делу достижения расового равноправия и считаем данный термин уничижительным», — объяснила Маркес.

Десерт Eskimo Pie представляет собой мороженое в шоколадной глазури.

По данным газеты, эскимо было придумано еще в 1920 году Кристианом Нелсоном и кондитером Расселом Стовером. Они запатентовали свое изобретение в 1922 году, а потом продали предприятие. В 2007 году компанию купила Dreyer’s. В логотипе и рекламе продукта используется образ мальчика-эскимоса в традиционной меховой одежде.

20 июня, 2020 | Category: Новости, США ﻿
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