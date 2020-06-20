Трамп обвинил Байдена в связях с бен Ладеном

Сын главы американского Белого дома Дональд Трамп-младший записал «политическое» видео к национальному Дню отца (отмечается в третье воскресенье июня, то есть в нынешнем году 21-го числа). Старший сын президента-республиканца обрушился с критикой на его соперника на ближайших выборах демократа Джозефа Байдена.

Это «кандидат Китая, кандидат Ирана и кандидат Усамы (бен Ладена)», охарактеризовал Трамп-младший экс-вице-президента США.

Сам 45-й президент заявил, что доказательства «связей» Байдена и главаря запрещенной в РФ «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена существуют. Он сослался на засекреченные документы, которые американские спецназовцы нашли в доме убитого ими «террориста № 1» в 2011 году и суть которых стала известна журналистам только спустя год, пишет Forbes.

По словам Трампа, в секретном досье сказано, что Байден якобы договорился с руководителем боевиков «Аль-Каиды» об убийстве 44-го президента Соединенных Штатов Барака Обамы. В результате смерти первого лица Байден получил бы президентские полномочия, под его управлением страна бы «погрузилась в кризис», пересказал «содержание» документов Трамп.

«Мы срочно сделаем выборный рекламный ролик об этом, если это правда», — пообещал глава государства.

Напомним, что США считают бен Ладена организатором террористических атак 11 сентября 2001 года.