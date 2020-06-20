Tesla Model Y разгневала владельцев: у электромобиля масса проблем

Электромобили Tesla сейчас являются вершиной технического прогресса и фактически показали превосходство над классическими автомобилями с двигателями внутреннего сгорания. Однако долгожданная новинка Tesla Model Y огорчила владельцев, которые верили компании Илона Маска – у среднеразмерного электрического кроссовера обнаружена масса проблем с надежностью и технические дефекты.

Electrek отмечает, что собранные Tesla Model Y на новом заводе компании во Фримонте в Калифорнии оказались «полным разочарованием». Обнаружены большие зазоры кузовных деталей, плохую покраску, дефектные стеклянные уплотнения, нефиксируемые ремни безопасности, люфт рулевого управления и прочий брак. О своих наблюдениях владельцы электромобиля пишут на официальном форуме компании, от чего потенциальные покупатели, предзаказавшие модель, отказываются от своего решения и расторгают договоры.

Безусловно, все плохое качество сборки можно списать на производственные недостатки, связанные с любыми автомобилями первого поколения. Также жалобы поступают от меньшинства владельцев. С другой стороны, «новым» Tesla Model Y назвать трудно, так как электромобиль использует проверенную временем платформу Model 3 – на доработку этой модели компания потратила годы.

Илон Маск не оставил без внимания производственные проблемы с моделью Y, поскольку недавно просочившееся внутреннее электронное письмо от генерального директора Tesla подтвердило, что у компании возникли производственные проблемы со среднеразмерным внедорожником.

Спорное решение по открытию завода во Фримонте должно было нарастить производство моделей Y. Похоже, что проблемы с браком связаны из-за закрытия производственных мощностей в связи с коронавирусом, из-за которых завод простаивал три месяца. После открытия завод заработал не в полную мощность, но старается покрыть весь спрос на электромобили.

Вероятно, брак произошел по причине спешки. По итогам II квартала и, по имеющимся сведениям, завод во Фримонте отстает более чем на 50% от запланированного результата по выпуску электромобилей: из 18 тысяч заказов Tesla успеет закрыть лишь 8200 моделей Y.