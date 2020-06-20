На Марс планируют отправить памятник

Запуск нового марсохода Perseverance посвятят врачам. Табличка с медицинским символом останется на Марсе навсегда.

НАСА объявило о запуске марсохода Perseverance, над которым исследователи работали 10 лет. Запуск устройства посвятят работникам здравоохранения по всему миру, которые продолжают бороться с последствиями пандемии коронавируса.

Cпециально для них инженеры разработали алюминиевую пластину, размером 8 на 13 сантиметров, которую установили на левой стороне шасси марсохода. На ней изображена Земля, которую поддерживает Посох Асхлепия — распространенный медицинский символ из древнегреческой мифологии. Эта табличка останется на Марсе.

«Мы хотели продемонстрировать нашу признательность тем, кто поставил на карту свое личное благополучие на благо других, — заявил Мэтт Уоллес, заместитель руководителя проекта Perseverance в Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене, Калифорния. — Мы надеемся, что, когда будущие поколения отправятся на Марс, мы напомним им, какие герои работали на Земле в 2020 году».

Сейчас команда проекта завершает подготовку марсохода к запуску. Отправить аппарат на космодром планируется уже на следующей неделе. Запуск миссии «Марс-2020» намечен на 20 июля, устройство должно высадиться на Марсе в фервале 2021 года. Исследователи предполагают, что их планам не помешают ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Ежедневно марсоход будет преодолевать в среднем 200 м за один марсианский день. Он будет проводить исследования, которые связаны с поиском следов обитания микроорганизмов на планете. Кроме того, исследователи хотят детальнее понять устройство геологических процессов на Марсе и собрать образцы пород. Вместе с марсоходом к планете беспилотный Mars Helicopter.