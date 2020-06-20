На 97-м году жизни умерла еврейка из Голландии, спасшая сотни детей в годы Холокоста

Бетти Гаудсмит-Аудкерк была последним живым представителем небольшой группы спасателей, которым удалось тайно провезти еврейских детей из протестантской религиозной семинарии в Амстердаме, сообщила голландская газета Het Parool. Спасенных детей впоследствии вывозили из города.

17-летней Гаудсмит-Аудкерк разрешили ухаживать за этими детьми. С помощью директора местного детского сада Вальтера Зюскинда она помогла передать сотни детей Ван Хульсту и его коллегам.

Женщина десятилетиями отказывалась публично говорить о своей роли в спасении детей. Наконец несколько лет назад она дала согласие на интервью для книги о ней. Издание на голландском языке вышло в 2016-м году и носит название «Бетти: еврейский опекун детей во время движения Сопротивления».

Здание бывшей семинарии и садика теперь являются частью Еврейского культурного квартала Амстердама. Он представляет собой группу из нескольких объектов еврейского наследия. На 2022-й год намечено открытия музея в стенах семинарии. Стоимость проекта — 27 миллионов долларов.

Наталия Кравченко