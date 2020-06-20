Леди Гага без бюстгальтера показала естественную красоту

Певица выразила фанатам свою любовь.

Популярная американская певица Леди Гага, которая ошеломляет эпатажными образами, не стесняется показываться без макияжа.

Так, в фотоблоге артистка разместила селфи, на котором предстала ненакрашенная, в розовом топе без бюстгальтера. Знаменитость показала, как отдыхала возле бассейна.

В посте певица выразила фанатам свою любовь.

Думать о мире и посылать любовь. Я гуляю кругами и иногда задумываюсь о том, что хочу сказать. Я хочу сказать, что я вас люблю. — написала Леди Гага.

Со своей стороны, поклонники исполнительницы сделали комплимент естественной красоте артистки.