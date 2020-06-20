«  
  »

Леди Гага без бюстгальтера показала естественную красоту

Певица выразила фанатам свою любовь.

Популярная американская певица Леди Гага, которая ошеломляет эпатажными образами, не стесняется показываться без макияжа.

Так, в фотоблоге артистка разместила селфи, на котором предстала ненакрашенная, в розовом топе без бюстгальтера. Знаменитость показала, как отдыхала возле бассейна.

В посте певица выразила фанатам свою любовь.

Думать о мире и посылать любовь. Я гуляю кругами и иногда задумываюсь о том, что хочу сказать. Я хочу сказать, что я вас люблю. — написала Леди Гага.

Со своей стороны, поклонники исполнительницы сделали комплимент естественной красоте артистки.

20 июня, 2020 | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  