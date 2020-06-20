Известного американского актера обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Американского актера Энсела Эльгорта обвинили в изнасиловании несовершеннолетней. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что в 2014 году актер познакомился в Snapchat с 17-летней девушкой по имени Габби. Эльгорту на тот момент было 20 лет. По словам девушки, актер изнасиловал ее во время их первого свидания. «Он не спросил меня, хочу ли я заняться сексом, зная, что это мой первый раз. Я рыдала от боли, и я не хотела делать это», — поделилась Габби.

Девушка также отметила, что молчала об этом много лет по просьбе актера. Габби пояснила, что Эльгорт якобы попросил ее не рассказывать никому о произошедшем, поскольку это может навредить его карьере.

Габби также добавила, что ходит к психологу, так как до сих пор страдает от посттравматического стрессового расстройства и борется с приступами паники.

Представители Эльгорта на данный момент никак не прокомментировали эту информацию.

Энсел Эльгорт — американский актер, певец и диджей (под именем Ansølo). Он известен ролями в таких картинах, как «Дивергент», «Виноваты звезды», «Малыш на драйве», «Клуб миллиардеров» и «Щегол». В октябре 2018 года стало известно, что Энсел Эльгорт сыграет главную роль в фильме по мотивам бродвейского мюзикла «Вестсайдская история». Съемки начались весной 2019 года, премьера запланирована на текущий год.