Фигура 54-летней модели топлес на снимке удивила фанатов

Бывшая американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова поделилась фотографией без бюстгальтера и удивила поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На снимке 54-летняя знаменитость позирует топлес, лежа в гамаке в трусах. Супермодель прикрыла обнаженную грудь планшетом. Публикация набрала больше десяти тысяч лайков.

Фанаты восхитились фигурой Поризковой и оценили ее внешний вид. «Отличный пресс!», «Вау! Ты в потрясающей форме», «Выглядишь невероятно! Можно мне тоже такой пресс, пожалуйста?», «Какая горячая женщина», — комментировали они.

Ранее в июне Паулина Поризкова поддержала геев снимком в бикини на фоне радуги. На опубликованном снимке она запечатлена на фоне радуги с растрепанными волосами в купальнике золотого цвета. Известно, что знаменитость добавила радугу на фото с помощью фотошопа, чтобы выразить в посте солидарность ЛГБТ-сообществу.