День освобождения рабов предложили объявить общенациональным праздником США

Одним из итогов массовых протестов в поддержку чернокожего населения США может стать расширение календаря национальных праздников. 19 июня в Техасе отмечают День освобождения от рабства, или День эмансипации (Juneteenth). По мнению представителя штата в Сенате Джона Корнина, эту дату — «один из самых определяющих моментов в истории страны», нужно сделать федеральной, передает «Голос Америки».

Манифестации против расизма проходят во многих городах США после убийства афроамериканца Джорджа Флойда полицейским, использовавшим удушающий прием. «За последние недели американцы всех рас, происхождений и возрастов присоединились к борьбе против неравенства и несправедливости, которые продолжают существовать в нашем обществе. По мере того как перечень жителей и жительниц, убитых при задержании полицией, увеличивается, призывы к действию звучат все громче и громче», — сказал сенатор, обосновывая свою инициативу.

19 июня 1865 года войска Союза нерабовладельческих штатов вошли в последний оплот Конфедерации — город Галвестон в Техасе. Военные сообщили, что их сторона победила в Гражданской войне и рабы получили свободу. «Прошло два с половиной года, прежде чем рабы на Юге узнали, что они свободны», — отметил законодатель, напомнив, что президент Авраам Линкольн запретил рабовладение в противостоящих Северу южных штатах 1 января 1863 года.