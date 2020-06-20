Болтон рассказал, как Трамп относится к разным мировым лидерам

Отставной советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон рассказал, как лидер США Дональд Трамп относится к мировым лидерам, с которыми ему приходится встречаться и вести переговоры. Выдержки из мемуаров Болтона приводит The Guardian.

Так, в книге экс-советника отмечено, что «Трамп ставит британского и японского премьеров Бориса Джонсона и Синдзо Абэ в ряд мировых лидеров, к которым он ближе всего».

Самого Трампа Болтон в книге охарактеризовал как «малоосведомленного, не интересующегося геополитикой и легко поддающегося манипуляции человека». После того как выдержки из мемуаров распространили СМИ, администрация Трампа подала в суд заявление с просьбой о запрете публикации книги Болтона, заявив, что она якобы содержит «секретную информацию».