«  
  »

Болтон рассказал, как Трамп относится к разным мировым лидерам

© Фото с сайта whitehouse.gov

Отставной советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон рассказал, как лидер США Дональд Трамп относится к мировым лидерам, с которыми ему приходится встречаться и вести переговоры. Выдержки из мемуаров Болтона приводит The Guardian.

Так, в книге экс-советника отмечено, что «Трамп ставит британского и японского премьеров Бориса Джонсона и Синдзо Абэ в ряд мировых лидеров, к которым он ближе всего».

Встроенное видео

Самого Трампа Болтон в книге охарактеризовал как «малоосведомленного, не интересующегося геополитикой и легко поддающегося манипуляции человека». После того как выдержки из мемуаров распространили СМИ, администрация Трампа подала в суд заявление с просьбой о запрете публикации книги Болтона, заявив, что она якобы содержит «секретную информацию».

20 июня, 2020 | Category: Новости, США ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  