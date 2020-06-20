Биочернила позволят печатать живые ткани прямо внутри человеческого тела

Команда американских ученых из Калифорнийского института Тераски, Университета штата Огайо и Университета штата Пенсильвания разработала новый тип биочернил для 3D-печати живых тканей. В основе уже опробованный состав из живых клеток на каркасе и катализаторов роста, но теперь для застывания чернил не требуется вредное для организма ультрафиолетовое излучение. Процесс происходит при температуре человеческого тела и естественном освещении.



Главное преимущество новых чернил в том, что их можно применять прямо внутри тела пациента. Например, зашивать раны или воссоздавать фрагменты сосудов. 3D-принтер при этом работает как аналог швейной машины, только вместо готовой нити печатает ее на ходу. Игла делает прокол в мягкой ткани, помещает в отверстие каплю чернил, запечатывает ее снаружи и добавляет еще каплю чернил, создавая подобие второго узла для нити. Та печатается послойно, от узла к узлу, создавая итоговую трехмерную конструкцию.

Авторы разработки утверждают, что она безопасна для человека, а для проведения операции достаточного символического разреза на теле. Управляет печатающей головкой робот, поэтому за точность размещения чернил можно не волноваться. Жизнеспособность клеток поддерживается на уровне 71-77%, каркас сохраняет механическую прочность не менее 21 суток. Надежность крепления посредством интеграции в мягкие ткани в 3-4 раза выше, чем при печати чернилами просто поверх них