Знаменитое «Сокровище Фенна» найдено – но страсти вокруг него продолжают кипеть

Форрест Фенн, торговец антиквариатом, который десять лет назад припрятал в Скалистых горах США клад, сообщил, что его, наконец-то, нашли. Но тут же уточнил – никаких деталей разглашать пока что не будет, так как об этом попросил сам удачливый кладоискатель. Доказательством же находки служат фотоснимки, которые этот человек прислал самому Фенну.



Фенн сообщил, что информация пришла из города Санта-Фе в штате Нью-Мексико. Это самая южная оконечность Скалистых гор. И это же провоцирует недовольство других кладоискателей, которые искали тайник в гораздо более суровых северных районах Скалистых гор. Напомним, по официальным данным, в ходе поисков Сокровища Фенна уже погибло пять человек, последний – считанные недели назад.

Суть всех претензий: Фенн обманщик, а описание местоположения сокровищ нарочно заводит искателей не туда. Иначе сотни людей, которые уверяют, что разгадали загадку, давно бы его нашли. Но они обследовали множество подходящих мест и ничего не обнаружили – чем это не обман?

Дальше всех зашла адвокат по недвижимости из Чикаго Барбара Андерсен, которая утверждает, что разгадала загадку и уже шла к искомой точке. Но некий таинственный человек следил за ней, а потом «обманул», поэтому сундука на месте не оказалось. И теперь она намерена отстаивать в суде свое право на сокровище – в частности, требует запрета на продажу содержимого сундука или извлечение иной финансовой выгоды. Доказательств своей правоты Андерсен пока не предъявила, поэтому нельзя исключать очередной мошеннической схемы.