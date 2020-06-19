В Антарктиде нашли яйца гигантских неизвестных динозавтров

Палеонтологи изучили гигантское ископаемое яйцо, найденное в меловых отложениях Антарктиды, и пришли к выводу, что оно принадлежало семиметровому мозазавру — хищной морской рептилии, родственной современным варанам. Это самое крупное из известных яиц с мягкой скорлупой. Подробное описание находки приводится в статье, опубликованной в Nature.

В меловом периоде территория Антарктиды была покрыта густыми лесами, в которых процветали динозавры и другие животные. Столь же богатой была и фауна прибрежных вод. К сожалению, данные об этом исчезнувшем мире крайне неполны. Это неудивительно, ведь искать ископаемые на покрытом льдом континенте очень непросто.

Впрочем, порой работающим в Антарктике палеонтологам удается сделать удивительные находки. Например, в 2011 году была обнаружена необычная окаменелость, напоминающая гигантское яйцо длиной около 30 сантиметров. Ее возраст оценили в 68 миллионов лет. На протяжении почти десяти лет оставалось неизвестным, была ли эта находка настоящим яйцом, также было неясно, кому она принадлежала. Раскрыть загадку удалось команде палеонтологов под руководством Джулии Кларк (Julia A. Clarke) из Техасского университета в Остине.

Воспользовавшись несколькими высокотехнологичными методами, включая электронную микроскопию и рентгеновскую спектроскопию, ученые подтвердили, что окаменелость действительно представляет собой ископаемое яйцо — первое, обнаруженное в Антарктиде. Эмбриона внутри не оказалось, однако структура скорлупы сохранилась отлично. Она не содержала призматического слоя и, скорее всего, была эластичной.

Для яйца с мягкой скорлупой находка оказалась очень тяжелой: расчеты показали, что она весила шесть с половиной килограммов. Столь же крупные яйца откладывали некоторые нептичьи динозавры и птицы (например, недавно вымерший мадагаскарский эпиорнис (Aepyornis maximus)), однако для них была характерна твердая скорлупа. При этом самое тяжелое из известных науке мягких яиц весит всего 700 граммов.

Особенности строения скорлупы, выявленные у ископаемого яйца, характерны лишь для одной группы животных — рептилий из отряда чешуйчатых (Squamata). К нему относятся разнообразные ящерицы и змеи. Сравнив длину тела и размер яиц 259 современных представителей отряда, авторы пришли к выводу, что гигантское яйцо принадлежало животному с длиной тела более шести с половиной метров. Это позволило приписать находку мозазавру — хищной морской рептилии, родственной варанам. В меловую эпоху эта группа была широко распространена по всему Мировому океану.

Традиционно считается, что мозазавры были яйцеживородящими, то есть удерживали яйца в яйцеводах, пока из них не вылуплялись детеныши. Новая находка согласуется с этой гипотезой. Ее размеры также указывают, что за раз мозазавры давали жизнь всего нескольким детенышам, но вкладывали много ресурсов в их развитие — то есть придерживались K-стратегии.

В антарктических морских отложениях меловой эпохи уже находили останки мозазавров. Тем не менее, определить, какому конкретно виду рептилий принадлежало гигантское яйцо, невозможно. Поэтому ученые приняли решение описать его в качестве оовида — то есть таксона, описанного на основе найденного яйца. Он получил название Antarcticoolithus bradyi.